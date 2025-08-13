Një i vdekur teksa Shqipëria vazhdon luftën me zjarret

Shqipëria është duke u përballë me një gjendje të vështirë zjarresh, si pasojë e të cilave një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë kanë kërkuar ndihmë në ditët e fundit.
Tridhjetë e shtatë vatra zjarri janë evidentuara në mbarë vendin, nga të cilat 30 mbeten aktive, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë të martën mbrëma.
Flakët kanë përfshirë disa qarqe, duke rrezikuar banesa, sipërfaqe pyjore e zona të mbrojtura, ndërsa një i moshuar ka humbur jetën në një fshat të të Gramshit në qarkun e Elbasanit.
Gjatë natës, për shkak të tymit dhe kushteve të krijuara nga flakët, rreth 10 qytetarë, përfshirë 4 ushtarë, kanë marrë ndihmë mjekësore në qytetin e Delvinës, ku banorët u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre.
Zjarrfikësit po ndihmohen edhe nga pjesëtarë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë dhe nga helikopterë.
Autoritetet paralajmërojnë se, për shkak të erërave të forta dhe temperaturave të larta, rreziku i përhapjes së zjarreve mbetet i lartë dhe kërkojnë bashkëpunim maksimal nga qytetarët për evakuim dhe shmangie të rrezikut.
Zonat më të prekura përfshijnë qarkun e Elbasanit, ku forcat zjarrfikëse dhe 150 trupa tokësore po luftojnë me flakët në Skënderbegas e zonat përreth. Situata ka detyruar autoritetet të evakuojnë banorët, ndërsa është kërkuar ndërhyrja e 50 pjesëtarëve të Forcave të Armatosura, sipas Ministrisë së Mbrojtjes.
Në Vlorë, zjarri në Finiq po kërcënon Parkun Natyror të Syrit të Kaltër. Në terren po operojnë zjarrfikës nga disa bashki, të mbështetur nga mjetet ajrore shqiptare dhe ndërkombëtare, përfshirë avionë PZL nga Greqia dhe helikopterë nga Çekia e Sllovakia, tha ajo.
Në Berat, situata në Poliçan është përshkallëzuar, duke rrezikuar disa fshatra. Autoritetet kanë bërë thirrje për evakuim të menjëhershëm në zonat e rrezikuara.
Në kryeqytet, Tiranë, disa vatra janë shuar, por Mali i Bërzhitës dhe disa fshatra të tjerë vijojnë të digjen, thuhet në njoftimin e Ministrisë.
Shkodra, Gjirokastra dhe Korça raportojnë vatra të mëdha, shpesh të paarritshme për mjetet tokësore për shkak të terrenit të vështirë, ndërsa në Parkun Natyror të Gërmenjit ndërhyrja pengohet edhe nga prania e predhave të vjetra.
Forcat e angazhuara për shuarjen e zjarreve përfshijnë qindra efektivë të Forcave të Armatosura, zjarrfikës nga të gjitha qarqet, forca policore, punonjës bashkish dhe dhjetëra vullnetarë. Dhjetëra automjete zjarrfikëse dhe mjete të rënda janë në operacion. Nga ajri po veprojnë 2 helikopterë Black Hawk nga Emiratet e Bashkuara Arabe, 1 nga Çekia, 1 nga Sllovakia dhe 1 nga Forcat e Armatosura të Shqipërisë.
Shqipëria është përballur me zjarre aktive në javët e fundit dhe autoritetet i arrestuan në fund të korrikut 18 njerëz nën dyshimet për zjarrvënie në pjesë të ndryshme të vendit.
Ndërkohë, me zjarre janë duke u përballur edhe vendet e tjera të Ballkanit, përfshirë Kosovën dhe Malin e Zi.