Orban thotë se Trump synon ta ndërpresë mbështetjen financiare për Ukrainën

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, tha pas një takimi privat me Donald Trumpin në Shtetet e Bashkuara se ish-presidenti amerikan ka “plane goxha të hollësishme” për mënyrën se si t’i japë fund luftës së Rusisë në Ukrainë dhe se ai nuk do t’i japë Kievit fonde të tjera për ta shpejtuar përfundimin e konfliktit.

Duke folur në një intervistë pasi u kthye në Hungari për televizionin shtetëror M1 më 10 mars, Orbani se “është shumë e qartë se Ukraina e vetme nuk mund të qëndrojë në këmbët e veta”.

Qeveria e Orbanit nuk ka pranuar t’i dërgojë armë Kievit, derisa i ka ruajtur marrëdhëniet me Moskën.

Lideri hungarez e kreu vizitën në SHBA në një kohë kur një paketë prej 60 miliardë dollarë është duke u bllokuar nga republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve në SHBA, të cilët po ngulin këmbë që masat për sigurinë kufitare të futën në këtë paketë, në këmbim të mbështetjes së tyre për dërgimin e parave në Kiev.

Presidenti amerikan Joe Biden, një demokrat i cili pritet të jetë kandidat i parisë për zgjedhjet presidenciale në nëntor, e ka mbështetur këtë paketim, por Trumpi, i cili e ka kritikuar atë.

“Ai nuk do ta derdhë asnjë cent në luftën Ukrainë-Rusi dhe kështu lufta do të përfundojë”, tha Orbani në intervistë duke iu referuar Trumpit, i cili pothuajse është bërë kandidat i Partisë Republikane për zgjedhjet e nëntorit.

“Nëse amerikanët nuk japin para dhe armë, e as evropianët po ashtu, atëherë kjo luftë do të marrë fund. Dhe, nëse amerikanët nuk japin para, evropianët nuk janë në gjendje ta financojnë këtë luftë vetëm, dhe kështu kjo luftë do të merrte fund”, shtoi ai.

Orbani është veçuar në Bashkim Evropian nga shumica e liderëve të bllokut duke i ruajtur marrëdhëniet me liderët autokratikë, siç është presidenti i Rusisë, Vladimir Putin.

Orbani udhëtoi drejt Shteteve të Bashkuara javën e kaluar, ku foli në Fondacionin konservator të Trashëgimisë dhe më pas u takua me Trumpin në resortin e tij luksoz, Mar-a-Lago në Florida, ndërsa nuk pati asnjë takim në Shtëpinë e Bardhë gjatë këtij udhëtimi.

Fushata e Trumpit tha në një komunikatë më 8 mars se gjatë takimit ata biseduan “për një sërë çështjes në lidhje m Hungarinë dhe Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe rëndësinë parësore të kufijve të fuqishëm dhe të sigurt për ta mbrojtur sovranitetin e secilit komb”.

Në komunikatë nuk u përmend Ukraina, apo ndonjë temë tjetër.

Orbani tha se paqja në Ukrainë duhet patjetër të arrihet së pari përmes një armëpushimi dhe pastaj përmes një marrëveshjeje për paqe, të cilën Trumpi “i ka mjetet” për ta arritur. Ai nuk dha hollësi të tjera.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha më 11 mars se Kremlini është i vetëdijshëm për komentet e Orbanit, por nuk deshi të komentojë.

“Ne e kemi parë atë, por nuk kemi çfarë të themi, meqë nuk ka hollësi dhe është e paqartë se cfrë plani mund të jetë ky”, tha Peskov.