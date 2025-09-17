Osmani bisedon me diplomatin amerikan Hanrahan për ruajtjen e marrëdhënieve Kosovë-SHBA

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha të mërkurën se ka zhvilluar një bisedë telefonike me diplomatin amerikan Brendan Hanrahan, për rëndësinë e ruajtës aleancës “sonë të fortë”, pak ditë pasi SHBA-ja njoftoi për pezullimin pa afat të Dialogut Strategjik që Osmani shpresonte ta finalizonte këtë vit.
Osmani shkroi në X se me Hanrahanin – i cili është zyrtar i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit për Çështje Evropiane – bisedoi edhe për të garantuar “koordinim të ngushtë me partnerin tonë kryesor”.
“Aleanca e fortë me SHBA-në ka qenë gjithmonë në dobi të popullit tonë, sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe integrimit euroatlantik”, theksoi ajo.
Ajo u zotua se si presidente e vendit do të angazhohet me administratën e presidentit Donald Trump “për të ruajtur dhe mbrojtur aleancën tonë të bazuar në besim dhe bashkëpunim të ndërsjellë”.
Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara morën një goditje javën e kaluar, kur kjo e fundit njoftoi më 12 shtator se e pezulloi Dialogun e planifikuar Strategjik me Kosovën, duke arsyetuar vendimin me veprimet e Qeverisë në detyrë dhe me rritjen e tensioneve dhe paqëndrueshmërisë në vend.
Qeveria në detyrë e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, i hodhi poshtë kritikat e SHBA-së, duke thënë se "veprimet tona, të ligjshme dhe kushtetuese, përgjatë gjithë kohës kanë qenë në shërbim të eliminimit të vatrave të destabilitetit".
Ishte vetë Osmani që njoftoi në janar se Dialogu Strategjik do të finalizohej së shpejti.
Pas vendimit të SHBA-së, Osmani tha se marrëdhëniet e Kosovës me Uashingtonin janë "pjesë jetike të shtetit dhe identitetit tonë kombëtar", duke shprehur njëkohësisht keqardhje dhe shqetësim të thellë për vendimin.
Dialogu Strategjik është një proces që Departamenti amerikan i Shtetit në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale.
SHBA-ja nuk kishte shpjeguar se cilat kanë qenë veprimet e Qeverisë në që çuan në vendimin e saj për ta pezulluar pa afat dialogun e planifikuar strategjik.
Megjithatë, të mërkurën në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ish-ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, shpjegoi se pezullimi erdhi si pasojë e një grumbullimi frustrimesh ndaj Qeverisë së kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, ku veçanërisht ndikoi kritika e tij ndaj Gjykatës Kushtetuese.
Kurti e ka kritikuar Gjykatën Kushtetuese për njëanshmëri, duke thënë se ajo është e afërt me partitë shqiptare që mandatin e kaluar ishin në opozitë.
Gjykata Kushtetuese vendosi masë të përkohshme përmes së cilës ua ndaloi deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të ndërmarrin veprime deri më 30 shtator, si dhe ua ndaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e Qeverisë së re.
Gjykata e vendosi këtë masë në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të Listës Serbe.
Kushtetuesja dhe bashkësia ndërkombëtare e kanë dënuar trysninë e Kurtit dhe partisë së tij ndaj gjykatës më të lartë të vendit.