Çfarë ka në pakon ushtarake 652 milionë dollarëshe që SHBA-ja po ia shet Ukrainës

Dy sisteme të armëve, të cilat Ukraina tashmë i përdor, do të përforcohen me pajisje dhe mbështetje shtesë në kuadër të shitjes së pakos së parë, sipas një komunikate për media nga Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

HAWK është akronim për Homing All The Way Killer, emër që i është dhënë raketës për shkak të aftësisë së saj për t’u drejtuar deri në momentin e goditjes.

Uashingtoni thotë se Ukraina do të mund të blejë “artikuj dhe shërbime të ndërlidhura të mbështetjes për sistemin raketor HAWK”, me vlerë prej 172 milionë dollarësh.

SHBA-ja thotë se Ukraina mund të blejë autoblinda Bradley, me vlerë prej 150 milionë dollarësh, bashkë me kapacitetet për mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, si dhe pajisje të ndërlidhura me to.

Kur nisi ndërtimi fillestar i kohës së Luftës së Ftohtë i atij që do të shndërrohej në autoblindën Bradley, qëllimi ishte të krijohej një mjet i blinduar transporti, i cili do të mund të bartte trupa nëpër një terren post-apokaliptik, pas një shkëmbimi bërthamor.

Sot, autoblindat Bradley, që kanë marrë emrin nga një gjeneral i Luftës së Dytë Botërore, shërbejnë kryesisht si “taksi të fushëbetejës”, për të transportuar trupa nëpër pothuajse çfarëdo terreni, duke i mbrojtur ato nga të shtënat dhe shpërthimet.

Pas transportimit të luftëtarëve, automjetet mund t’i mbulojnë ata me një top të fuqishëm 25-milimetërsh. Autoblindat Bradley munden, po ashtu, të pajisjen me raketa të afta për shkatërrimin e tankeve të armikut.