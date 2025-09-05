Përpjekjet e palestinezëve për jetë normale mes luftës në Gazë

Ndërlidhjet

Në një plazh të errësuar në Qytetin e Gazës, e vetmja dritë vinte nga tezgat e vogla ushqimore dhe nga telefonat celularë.

Familjet përpiqeshin të pushonin nga i nxehti i madh i ditës, dhe mbase kërkonin një copëz të jetës që dikur e bënin.

Shumë palestinezë janë zhvendosur disa herë nga gati dy vjet luftë, e cila është nxitur nga sulmi i 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga Hamasi - grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian - dhe ka shkaktuar vdekjen e mbi 64.000 personave në Gazë, ku një ofensivë hakmarrëse izraelite ka rrafshuar pjesën dërrmuese të territorit.

(Përgatiti: Trim Haliti)

Një shitës ambulant palestinez duke buzëqeshur para konsumatorëve të tij, teksa po shiste perime pranë plazhit, në një kamp për të zhvendosurit në portin e Qytetit të Gazës, më 2 shtator 2025.
1 Një shitës ambulant palestinez duke buzëqeshur para konsumatorëve të tij, teksa po shiste perime pranë plazhit, në një kamp për të zhvendosurit në portin e Qytetit të Gazës, më 2 shtator 2025.
Palestinezë duke kaluar kohën buzë detit, pranë një kampi në Qytetin e Gazës.
2 Palestinezë duke kaluar kohën buzë detit, pranë një kampi në Qytetin e Gazës.
Fëmijë palestinezë duke u vozitur me biçikletë në një zonë pranë plazhit.
3 Fëmijë palestinezë duke u vozitur me biçikletë në një zonë pranë plazhit.
Një djalë palestinez duke shikuar një shitës ambulant teksa po piqte misër.
4 Një djalë palestinez duke shikuar një shitës ambulant teksa po piqte misër.

