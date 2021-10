Një muaj paraburgim për të dyshuarit për terrorizëm

Pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, Gjykata Themelore në Prishtinë ua ka caktuar masën e paraburgimit 30 ditë të të arrestuarve për terrorizëm.

Policia e Kosovës më 10 tetor arrestoi: Ardijan Gjurajn, Nuhredin Skenderin, Ergim Sylën, Mentor Bellaqan e Shkodran Krasniqi, si të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm.

Sipas njërit prej avokatëve mbrojtës, të arrestuarit akuzohen “për përgatitjen e sulmeve terroriste ndaj rendit kushtetues”.

Sipas Prokurorisë Speciale, të arrestuarit dyshohen për veprat penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës”, "Kryerja e veprës terroriste" si dhe për veprën penale “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”.

Po ashtu të arrestuarit dyshohen për veprën "Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve".

Mbrojtja: Prokuroria nuk ka prova

Avokati Tomë Gashi, i cili është duke mbrojturit 25-vjeçarin nga Prizreni, Nehrudin Skenderi, tha se klienti i tij ishte arrestuar edhe më parë për vepra të tilla.

I njëjti për vepër të njëjtë ishte arrestuar katër vjet më parë dhe kishte qëndruar në paraburgim për 120 ditë.

Më pas, ai ishte liruar në mungesë të provave.

“Ajo që Prokuroria pretendon, që i ka quajtur si grup që kanë përgatitur fonde dhe që kanë blerë armatim, ne nuk e dimë që edhe nëse kjo është e vërtetë dhe nëse është blerë ndonjë armatim prej tyre, por jo prej Nehrudin Skenderit definitivisht. Këtë e pranon edhe Prokuroria. Atëherë, për çfarë ka pasur të përdoret ky armatim?”, tha Gashi.

Kurse avokati i Ardian Gjurajt, Arben Kelmendi, tha se organet e ndjekjes nuk kanë ofruar prova për të cilat fajësohet klienti i tij.

“Vetëm dyshime dhe supozime të tyre dhe të paargumentuara dhe të pabazuara, ku Prokuroria Speciale asnjë provë nuk e ka dhënë dhe asnjë argument të specifikuar, konkretisht se çka ka bërë i mbrojturi im. As nuk është kreu (i grupit), as nuk ka lidhje me armët, as s’ka asnjë argument asnjë dyshim ndaj të njëjtit”, tha ai.

Baba i njërit prej të arrestuarve, Fazli Syla, tha për Radion Evropa e Lirë se djali i tij Ergim Syla, ka disa vjet që ka filluar të falet e të shkojë në xhami.

Ai tha se i biri 38-vjeçar, është i martuar dhe ka tre fëmijë, dhe merret me blegtori në fshatin Bashkiq të Klinës.

“Kanë ardhur nga ora 10 paradite edhe e kanë arrestuar. Kanë bastisur shtëpinë, është bërë kontroll...në gjendje të rregullt, nuk kanë gjetur armatim. Shumë më është dukur keq, shumë vështirë. Asgjë nuk kam njohuri se çka është bërë me të. Vetëm e di që falet, shkon me shokë, hynë...falet, më tutje nuk di”, tha Syla.

Sa mund të dënohen nëse shpallen fajtorë?

Veprat për të cilat dyshohen të arrestuarit përfshijnë dënime deri në pesë vjet burgim.

Vepra penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”, sipas Kodit Penal dënohet me burgim prej një deri në pesë vjet.

Vepra tjetër penale për të cilën dyshohen të arrestuarit është "Kryerja e veprës terroriste", vepër kjo që dënohet me jo më pak se pesë vjet burgim.

Ndërsa vepra tjetër për të cilën Prokuroria Speciale e Kosovës i akuzon të arrestuarit, “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”, dënohet me gjobë deri në 7,500 euro dhe me burgim prej një deri në tetë vjet.

Të arrestuarit dyshohen po ashtu për “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Për këtë vepër penale, Kodi Penal i Kosovës thotë se kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind 7,500 euro ose me burgim deri në pesë vjet.