Patrullë speciale për arinjtë e murrmë të Spanjës

1 Një arushë e murrme me një qafore GPS të vendosur shihet në Villar de Santiago, Spanjë, 4 gusht 2023. Një patrullë prej nëntë rojesh, e ngritur nga qeveria rajonale e Kastiljes dhe Leonit, mbron banorët dhe kopshtet e tyre në zonat përreth, me qëllim që t'i mbajë të sigurt dhe të shëndetshëm arinjtë e murrmë iberikë si specie e rrezikuar dhe njëkohësisht të mundësojë bashkëjetesën ndërmjet njerëzve dhe kafshëve. “Rritja e popullsisë së arinjve çon në rritje të konflikteve (me njerëzit),” tha koordinatori i patrullës Daniel Pinto.