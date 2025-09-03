Kryeministri spanjoll: Përgjigja e Evropës për luftën në Gazë ka qenë një dështim

Përgjigja e Evropës ndaj luftës në Gazë ka qenë “një dështim” dhe rrezikon të minojë besueshmërinë e saj në botë, tha kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez.
Para takimit të tij me kryeministrin britanik, Keir Starmer, në Londër, Sachez– udhëheqësi i parë evropian që e ka akuzuar Izraelin se po kryen gjenocid në Gazë – tha për The Guardian se lufta paraqet “një nga episodet më të errëta të raporteve ndërkombëtare në shekullin 21”.
“Është një dështim”, tha ai. “Absolutisht. Po ashtu është e vërtet që brenda BE-së ka shtete që janë të ndara rreth mënyrës se si duhet të ndikojnë në Izrael”.
“Por, sipas mendimit tim, është e papranueshme dhe ne nuk mund ta zgjasim më shumë nëse duam të rrisim besueshmërinë tonë përballë krizave të tjera, si ajo që po përballemi në Ukrainë”.
Deklaratat e tij vijnë një ditë pasi zyrtarët shëndetësorë thanë se 31 persona u vranë nga sulmet në mbarë Rripin e Gazës, në kohën kur Izraeli po përgatitet për një ofensivë të re ushtarake.
Të hënën, sekretari i Jashtëm britanik, David Lammy, tha para Parlamentit britanik se Mbretëria e Bashkuar ende synon që në shtator të njohë shtetin palestinez, duke iu bashkuar Spanjës dhe shteteve të tjera evropiane.
Lufta në Gazë nisi më 7 tetor 2023, pasi Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – sulmoi jugun e Izraelit, duke vrarë afër 1.200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë.
Si pasojë e ofensivës izraelite, në Gazë janë vrarë më shumë se 63.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë – shifra që konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara.