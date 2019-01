Përfundoi marrja në pyetje e Rrustem Mustafës

Pas gati dhjetë orësh, në Hagë përfundoi dita e dytë e marrjes në pyetje e ish-komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Rrustem Mustafa, nga Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë.



“Sot përfundoi intervista me mua pranë Dhomës së Specializuar në Hagë. Unë isha i ftuar si dëshmitar i dyshuar”, tha Mustafa për gazetarët jashtë ndërtesës së Prokurorisë.



“Pyetjet kanë qenë shumë serioze dhe ne kemi qenë shumë seriozë në përgjigje. UÇK-ja më ka mbrojtur mua dhe unë nuk kam pasur nevojë ta mbroj UÇK-në”, shtoi ai.



Mustafa hyri në Prokurori në Hagë, i shoqëruar nga avokati i tij, Arianit Koci, pak para orës 10 të mëngjesit.

Prokuroria Speciale nuk ka dalë me asnjë informacion se në çfarë cilësie është intervistuar Mustafa.



Ky institucion nuk ka dhënë informacione as për ish-pjesëtarët e tjerë të UÇK-së që janë thirrur për intervistë.



Të mërkurën, në Hagë pritet të merret në pyetje edhe Sami Lushtaku, një tjetër ish-komandant i UÇK-së, ka konfirmuar avokati i tij, Arianit Koci.



Edhe Mustafa, edhe Lushtaku kanë qenë komandantë të rëndësishëm të zonave operative në Kosovë, gjatë konfliktit të armatosur, ndërsa pas luftës kanë mbetur aktivë në skenën politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës.



Formimi i Gjykatës Speciale ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa ish-pjesëtarëve të UÇK-së, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarëve, gjatë dhe pas luftës në Kosovë.

Gjykata Speciale do t’i trajtojë krimet e supozuara që përfshijnë periudhën janar 1998 – dhjetor 2000.



Në Kosovë, ajo ka shkaktuar pakënaqësi dhe zemërim dhe ka çuar në protesta të veteranëve të UÇK-së.



Sipas disave, me këtë gjykatë po bëhet barazimi i luftës së UÇK-së me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë, e cila ka përfunduar me ndërhyrjen e NATO-s.



Në fund të vitit 2017, pas një peticioni me 15 mijë nënshkrime, një grup i deputetëve të Kuvendit të Kosovës ka ndërmarrë nismën për shfuqizimin e Gjykatës Speciale.



Por, pas disa javësh presion politik nga bashkësia ndërkombëtare, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se a`Gjykata nuk do të shfuqizohet.