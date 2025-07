Stigma dhe mungesa e trajtimit: Sfida e personave me çrregullime mendore në Kosovë

Në Kosovë, personat me çrregullime mendore përballen jo vetëm me mungesën e trajtimit të qëndrueshëm, por edhe me stigmatizim të thellë nga familja dhe shoqëria. Qendrat për Shëndet Mendor dhe Shtëpitë për Integrim në Ferizaj e Gjilan janë ndër institucionet e pakta që ofrojnë përkujdesje, por përballen me mungesë stafi, kapacitete të kufizuara dhe pamundësi për integrim të pacientëve në komunitet.

“Dëgjova një bërtitmë të fortë: ‘Mos, çfarë po bëni? Pse e latë veturën jashtë? Do ta shohin të gjithë! Futeni brenda, se krejt fshati do ta kuptojë që djali s’më është mirë. Më shkon fytyra!’”

Ky ishte reagimi i babait që kishte djalin me skizofreni, sapo ekipi i Qendrës për Shëndet Mendor nga Ferizaj mbërriti në shtëpinë e tyre në fshat dhe parkoi veturën jashtë oborrit.

Psikiatri dhe infermierja u detyruan që me shpejtësi të hynin në oborrin e rrethuar me mur, ku askush nuk do t’i shihte, për të vazhduar më tutje me kontrollin mjekësor të 25-vjeçarit.

Kjo është ndër ngjarjet e para që e kishte tronditur Mensur Qiraxhiun, psikiatrin e Qendrës për Shëndet Mendor në Ferizaj, kur para gjashtë vjetëve kishte filluar punën aty.