Pesë njerëz që pushtuan ballinat botërore më 2025

Nga xhihadisti i shndërruar në burrë shteti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, te Virginia Giuffre, akuzuesja e amerikanit të dënuar për abuzim seksual, Jeffrey Epstein: këto janë pesë figura që definuan vitin 2025.
Ahmed al-Sharaa
Nga një ish-xhihadist i njohur si Abu Mohammed al-Jolani në president të përkohshëm të Sirisë, Ahmed al-Sharaa ka përjetuar një ndryshim të jashtëzakonshëm qëkurse sundimtari i kamotshëm, Bashar al-Assad, u rrëzua nga pushteti.
Më 8 dhjetor 2024, Sharaa hyri në Damask pasi udhëhoqi ofensivën e rrufeshme të aleancës së tij islamiste nga bastioni i tyre në veriperëndim të Sirisë, duke i dhënë fund luftës civile që zgjati gati 14 vjet.
Duke e shkurtuar mjekrën dhe duke ndërruar uniformat ushtarake me kostume, Sharaa u vendos në pallatin presidencial ku Assadi - i cili u arratis në Rusi - dhe dinastia e familjes së tij sunduan për dekada.
Sharaa e mbërtheu shpejt pushtetin: ai u emërua president për një periudhë kalimtare pesëvjeçare dhe formoi një qeveri në të cilën aleatët e tij mbajnë poste kyç, megjithëse disa pjesë të vendit mbeten ende jashtë kontrollit të tyre.
Komuniteti ndërkombëtar e ka pritur kryesisht me krahë hapur, pavarësisht episodeve të dhunës sektare kundër pakicave alavite dhe druze gjatë këtij viti.
Shtetet e Gjirit, aleati kryesor Turqia dhe Franca janë ndër vendet që e kanë pritur Sharaan, i cili iu drejtua Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator.
Vizita e tij në Shtëpinë e Bardhë në nëntor ishte njohja kulmore për një njeri, për të cilin dikur jepej shpërblim prej 10 milionë dollarësh për ta kapur.
MrBeast
Në vitin 2025, krijuesi më me ndikim i përmbajtjes online në botë ndërmori projekte të reja ekstravagante, nga një park argëtimi, një serial i animuar, deri te një markë lodrash.
Në vendin e parë në YouTube me mbi 450 milionë ndjekës, Jimmy Donaldson - ose MrBeast - drejton një perandori të ndërtuar rreth personalitetit të tij, e cila përfshin një markë çokollate, një zinxhir restorantesh dhe madje edhe një serial në Amazon Prime.
Krijuesi amerikan 27-vjeçar u pozicionua madje si një pretendent për blerjen e rrjetit social TikTok në Shtetet e Bashkuara.
Duke filluar me video udhëtimesh ose shakash, marka e tij dalluese tani është bërë gara popullore me çmime që shpesh arrijnë shifra shtatëshifrore. Në një rast, ai riprodhoi konceptin e serialit televiziv të suksesshëm “Squid Game”.
Në shtator, videoja e tij “A do ta rrezikoje jetën për 500.000 dollarë?”, që përfshinte një kaskader në një ndërtesë që digjej, u dënua nga disa, pasi kritikët e akuzuan e vuri në rrezik jetën e njerëzve për argëtim.
I shpallur në vitin 2023 nga revista Time si një nga njerëzit më me ndikim në botë, MrBeast ka një pasuri prej rreth gjysmë miliardi dollarësh, sipas Forbes.
Maria Corina Machado
Udhëheqësja e opozitës venezuelase e fshehur, Maria Corina Machado, është sfiduese e guximshme e një qeverie me dorë të hekurt. Ky rol ia siguroi asaj Çmimin Nobel për Paqen 2025.
Pra, 58-vjeçarja nuk ka hequr dorë kurrë nga kritikat ndaj presidentit Nicolas Maduro - i cili akuzohet për manipulimin e zgjedhjeve të njëpasnjëshme për të qëndruar në pushtet dhe për burgosjen e kundërshtarëve - apo ndaj paraardhësit të tij socialist, Hugo Chavez.
Megjithatë, ajo është kritikuar për për lidhjet e saj me të djathtën ekstreme në Evropë.
Inxhiniere me profesion, Machado gëzon një popullaritet të ngjashëm me atë të yjeve të muzikës dhe një aftësi për të mbledhur turma të mëdha me fjalime entuziaste.
Ajo ishte kandidate e opozitës për zgjedhjet presidenciale në Venezuelë në vitin 2024, por ia ndalua pjesëmarrja.
Në vend që të tërhiqej në heshtje, ajo bëri fushatë pa u lodhur për zëvendësuesin e saj: ish-diplomatin pak të njohur Edmundo Gonzalez Urrutia.
Maduro shpalli fitoren zgjedhore, por vetëm një grusht vendesh e njohën rezultatin e tij.
Gonzalez Urrutia iku në mërgim në Spanjë, por Machado mbeti për të udhëhequr rezistencën nga fshehja.
“Do të jem aty ku mund të jem më e dobishme për vendin tonë”, i tha ajo AFP-së në tetor.
Oleksandr Usyk
Ukrainasi Oleksandr Usyk u bë njëri nga boksierët më të mëdhenj të të gjitha kohërave në vitin 2025.
Në moshën 38-vjeçare, Usyk u bë kampion i padiskutueshëm i botës në peshën e rëndë për herë të dytë në korrik, pasi nokautoi Daniel Duboisin në stadiumin Wembley.
Ai thotë se lavdia nuk është për veten e tij, por për kombin e tij të goditur nga lufta, Ukrainën, dhe për ata që e mbrojnë atë kundër forcave ruse.
“Dua ta falënderoj të gjithë Ukrainën, djemtë që po mbrojnë vendin tonë. Kam marrë mesazhe të panumërta nga ushtarë… aktualisht në vijën e frontit”, tha ai. “Djem, ju jeni të jashtëzakonshëm; ju ma mundësoni të jem këtu sot”.
Usyk, i cili ka fituar të gjitha 24 ndeshjet e tij profesionale, ka valëvitur flamurin e Ukrainës, qoftë duke mbledhur fonde apo duke folur publikisht, pasi u bind të mos i kapte vetë armët në dorë.
Ai përdori gjithashtu fonde për të rindërtuar shtëpinë e Oleksiy Dzhunkivskyi, një mik dhe ish-bashkëlojtar që u vra nga forcat ruse në Irpin, një periferi e Kievit.
“Gjatë tri vjetëve të fundit, fondacioni im ka mbledhur miliona euro nga donatorë të ndryshëm për të mbështetur ushtrinë, përpjekjet e rindërtimit dhe projektet humanitare”, i tha ai AFP-së në mars.
Virginia Giuffre
Virginia Giuffre - e cila ishte ndër gratë kryesore që i akuzuan të dënuarit për abuzime seksuale, Jeffrey Epsteinin dhe ish-princin britanik Andrew - i dha fund jetës së vet në prill në moshën 41-vjeçare.
Për gati 15 vjet, ajo foli për përdhunimin nga financieri kur ishte e mitur dhe pretendoi se ishte shfrytëzuar seksualisht nga disa prej miqve të fuqishëm të Epsteinit, përfshirë princin e atëhershëm Andrew.
Epstein vdiq në një qeli burgu në Nju Jork në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza të trafikimit seksual.
Bashkëpunëtorja e tij, Ghislaine Maxwell, po vuan një dënim me 20 vjet burgim, dhe Andrew i janë hequr të gjithë titujt mbretërorë.
Giuffre krijoi një familje në Australi dhe themeloi “Speak Out, Act, Reclaim”, një grup mbështetës për viktimat e trafikimit seksual dhe abuzimit seksual. Kujtimet e saj u botuan së fundmi pas vdekjes.