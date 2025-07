Petkoviq bisedon me ambasadorin rus për arrestimin e Popoviqit

Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë serbe, Petar Petkoviq, ka biseduar me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Bocan-Harchenko, lidhur me arrestimin nga autoritetet në Kosovë të Igor Popoviqit.

Petkoviq, gjatë bisedës me ambasadorin rus, siç ka njoftuar kabineti i tij, “ka theksuar shqetësimin e fuqishëm të Beogradit” për shkak të arrestimit të Popoviqit, i cili është ndihmës i tij në Zyrën për Kosovën të Qeverisë së Serbisë.

Më 18 korrik, Popoviq qëndroi në Hoqë të Madhe ku mori pjesë në përvjetorin e vrasjes së serbëve në territorin e komunës së Rahovecit, ku gjatë fjalimit të tij e quajti Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) “organizatë terroriste”.

Për këtë shkak, më pas ai u arrestua nga Policia e Kosovës në pikën kufitare të Bërnjakut dhe më pas autoritetet i shqiptuan një muaj paraburgim.

Sipas Petkoviqit, bëhet fjalë për “arrestim dhe vendim arbitrar që nuk bazohet në sundim të ligjit, por në hakmarrje politike dhe përkatësi etnike”.

“Prishtina vazhdon me veprime përshkallëzuese, me ngritjen e tensioneve dhe shkaktimin e krizave në terren dhe me veprimet e saj, përfshirë edhe arrestimin e ndihmësit tim Igor Popoviq, po e zhvlerëson dhe po e mbyt drejtpërdrejt dialogun”, tha Petkoviq.

Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog për normalizim të raporteve që nga viti 2011. Procesi ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.

Serbia, megjithatë, llogarit në mbështetjen e Rusisë në organizatat ndërkombëtare në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës.

Për arrestimin e Popoviqit në Kosovë, më 24 korrik me ambasadorin rus ka biseduar edhe ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq.

Zyrtarët në Serbi e kanë dënuar arrestimin e Popoviqit, duke e cilësuar atë si një “vendim politik”. Ata po kërkojnë lirimin e tij të menjëhershëm, si dhe mbrojtjen e misioneve që veprojnë në territorin e Kosovës.

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka deklaruar se Kosova nuk do të tolerojë fyerje dhe përdhosje të historisë dhe të luftës së udhëhequr nga UÇK-ja.

UÇK-ja ishte forcë politiko–ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-1999.

Gjatë luftës në Kosovë më 1998/99 janë vrarë më shumë se 13.000 civilë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur.

Rreth 1.600 persona, kryesisht shqiptarë, nuk janë gjetur ende.

Ndër vite, autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë akuzuar ose dënuar disa persona për krime lufte. Gjatë konferencës, Kurti tha se Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë.