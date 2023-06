Tri pikëkalime kufitare me Serbinë vazhdojnë të jenë të bllokuara për kamionët dhe autobusët

Pikëkalimi kufitar në Merdare, që lidh Kosovën me Serbinë, vazhdon të jetë i bllokuar për kamionë dhe autobusë, ndërkaq përmes tij mund të kalojnë veturat private. Situatë e ngjashme është edhe në pikën kufitare në Jarinjë, ndërkaq ajo e Bërnjakut është krejtësisht e bllokuar për hyrje dhe dalje.

Zyrtarët policorë në Merdare i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht se rruga mbetet e bllokuar, veturat private mund të kalojnë, por qytetarët po shfrytëzojnë pikat e tjera kufitare me Serbinë.

Qarkullimi i veturave është orientuar tashmë në pikën kufitare të Dheut të Bardhë, në afërsi të Kamenicës.

Autoritetet në Kosovë bënë të ditur mbrëmjen e 19 qershorit se është pamundësuar lëvizja e autobusëve dhe kamionëve nga Kosova për në Serbi, në pikëkalimet në Jarinjë dhe Merdare.

Në Merdare nuk ka kolona as të veturave private e as të kamionëve e mjeteve të tjera transportuese.

Autobusët dhe kamionët nuk kanë kaluar nëpër këtë pikëkalim që nga orët e para të mëngjesit të 20 qershorit.

Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë parë disa vetura private me targa të Serbisë duke hyrë në Kosovë, përmes Merdares. Shoferët e këtyre veturave, me të cilët bisedoi REL-i, thanë se në terrorin e Serbisë bllokadat janë shkaktuar nga qytetarët dhe vendosja e kamionëve në rrugë. Megjithatë, sipas shoferëve, ata po lejojnë që veturat me targa serbe, të kalojnë.

Po ashtu, në Merdare janë parë edhe disa vetura me targa RKS- Republika e Kosovës – duke shkuar drejt territorit të Serbisë.

Bllokadat në kufi janë shkaktuar për shkak të protestave që janë mbajtur në territorin serb. Në zonat kufitare, në pjesën e Serbisë, kanë mbetur të bllokuar edhe kamionë që po transportonin mallra për në Kosovë.

Institucionet serbe deri më tani nuk kanë komentuar për këto bllokada në territorin e Serbisë.

Qeveria e Kosovës ka shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë më 14 qershor, duke mos lejuar hyrjen e kamionëve me targa dhe mallra serbe në territorin e Kosovës.

Ky vendim u mor pas arrestimit të tre pjesëtarëve të Policisë së Kosovës nga autoritetet e Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se bëhet fjalë për rrëmbimin e tyre në territorin e Kosovës, ndërsa Beogradi ka thënë se ata janë arrestuar në territorin serb.

Ndryshe, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar në pikëkalimet e tjera kufitare mes Kosovës dhe Serbisë – Mutivodë, Muçibabë dhe Dheu i Bardhë – pritjet për të hyrë në Kosovë janë 3 deri në 5 minuta, ndërkaq nuk ka fare pritje për të dalë nga territori i Kosovës.

Bllokimi i qarkullimit në pikat kufitare me Serbinë, vjen në kohën e rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe.

Tensionet nisën më 26 maj, kur kryetarët e rinj shqiptarë të komunave në veri, nën asistimin e Policisë së Kosovës, hynë në ndërtesat komunale, mes kundërshtimeve të serbëve lokalë.



Tensionet kulmuan më 29 maj, kur në Zveçan, protestuesit serbë u përleshën me pjesëtarët e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Nga përleshjet janë lënduar dhjetëra persona nga të dyja palët.