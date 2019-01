Platformë e re për dialogun me Serbinë

Ekipi negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë, është duke përgatitur një platformë të bisedimeve, e cila shfaqë unitetin e Republikës së Kosovës, pavarësisht që dy partitë më të mëdha opozitare në vend Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kanë përkrahur këtë ekip.

Kështu tha për Radion Evropa e Lirë, zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, i cili bashkë me kryetarin e Partisë Socialdemokrate, Shpend Ahmetin, janë bashkëdrejtues të delegacionit të Kosovës në këtë proces.

Limaj tha se kjo platformë do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tërë procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai nuk ka bërë të qartë nëse përmes kësaj platforme do të bëhen të qarta vijat e kuqe për çka nuk do të mund të bisedohet me Serbinë.

“Ideja është që të dalim me një platformë e cila reflekton qëndrimin unik të Republikës së Kosovës. Si dokument i cili do të jetë udhërrëfyes i delegacionit shtetëror të Kosovës, i institucioneve të Kosovës dhe kështu Kosova ta ketë një mesazh, një zë në bisedimet e ardhshme me Serbinë”, thotë Limaj.

Ekipi negociator që u krijua në gjysmën e dhjetorit të vitit të kaluar nga Kuvendi i Kosovës, është duke pritur koordinim dhe ide për vazhdimin e këtij procesi edhe nga presidenti Hashim Thaçi.

Formimi i këtij ekipi ka ardhur si rezultat i synimit të Qeverisë së Kosovës që ta fuqizojë rolin e saj në bisedimet me Serbinë, çka nga analistët politik shihet edhe si përpjekje për zbehjen e rolin udhëheqës të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në dialogun me Serbinë. Ky synim, besohet se është sforcuar shumë pas idesë për “korrigjim të kufirit”, të cilën presidenti Thaçi e mbështetë, por jo edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe Qeveria e Kosovës.

“Ne e kemi krijuar menjëherë një komision brenda delegacionit shtetëror i cili është duke përgatitur draft-platformën dhe për atë kemi marrë shumë dokumente nga Qeveria, po presim edhe disa dokumente nga Presidenca, ide të ndryshme”, thotë Limaj për Radon Evropa e Lirë.

Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik Kosovës (KDI), thotë për Radion Evropa e Lirë se platforma përveç që duhet të sigurojë që të jetë një ekip politikisht gjithëpërfshirs dhe të ketë konsensus politik, duhet t’i ketë të qarta vijat e kuqe karshi Serbisë në këtë proces.

“Duhet të jenë vijat e kuqe të përcaktuara në këtë platformë, ku Kosova nuk e cenon integritetin e saj territorial, sovranitetin e saj dhe funksionimin e saj unitar të shtetit të Kosovës. Epilogu duhet të përcaktohet që Kosova duhet të njihet nga pala serbe formalisht, pra njohje reciproke dhe të ketë anëtarësim të palës kosovare në Kombet e Bashkuara”, thotë Jeta Krasniqi.

Me anë të kësaj platforme, sipas saj, duhet të shihet zëvendësimi i Rezolutës 12 44 me një rezolutë tjetër, pasi e njëjtë nuk mund të jetë në fuqi pas arritjes së marrëveshjes finale dhe duhet të ketë mekanizma për zbatimin e kësaj marrëveshjeje.

Ekipi negociator i Kosovës ka realizuar më 8 janar një takim konsultues me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Pas takimit, shefja për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ka kërkuar që Kosova të heqë taksën prej 100 për qind të vënë në muajin nëntor.

Dy bashkëdrejtuesit e Delegacionit shtetëror të Kosovës, Limaj dhe Ahmeti, thanë pas takimit se ia kanë sqaruar zonjës Mogherini rolin e këtij delegacioni dhe gatishmërinë për të diskutuar për të gjitha temat e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të çonin deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse, me kushtin parësor, njohjen reciproke.

Sidoqoftë, vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në fazën e re të këtij procesi, sipas zyrtarëve të BE-së mbetet ende i paqartë, përderisa Kosova e mbanë në fuqi taksën doganore ndaj prodhimeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina.