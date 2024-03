Nga errësira në dritë: Mënyrat për tejkalimin e depresionit

No media source currently available

Depresioni, çrregullim nga i cili vuajnë qindra miliona njerëz në botë, përcillet me shenja të dallueshme në sjellje, mungesë ndërveprimi me të tjerët dhe me shkëputje nga aktivitetet. Përtej paragjykimeve, depresioni trajtohet dhe ka një përqindje të lartë të suksesit në trajtim. Në episodin e dytë të sezonit të ri të podkastit Libertas, ku trajtojmë shëndetin mendor, flasim me psikologun Visar Sadiku lidhur me simptomat, karakteristikat e depresionit dhe metodat e trajtimit. (Realizimi: Rrahman Osmani; Post-produksioni: Mahir Elshani; Producent ekzekutiv: Shkelqim Hysenaj)