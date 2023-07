Përballja e policëve me sfidat e reja të luftës - spiunët, dhuna dhe krizat e shëndetit mendor

Ruajtja e rendit dhe zbatimi i ligjit në një kryeqytet në kohë lufte nuk është diçka e keqe.

Derisa forcat e armatosura të Ukrainës vazhdojnë kundërsulmin e tyre në lindje ndaj trupave pushtuese ruse, oficerët e policisë Vlad, 30 vjeç dhe Bohdan, 29 vjeç, mbajnë turne rraskapitëse 12-orëshe të natës në lagjen Svyatoshynskiy të Kievit, duke garantuar sigurinë e civilëve gjatë kohës më të vështirë të Ukrainës. Mbiemrat e tyre nuk janë publikuar për arsye sigurie.



Përpara pushtimit rus në shkallë të plotë, një oficer i tretë do të kishte shoqëruar dyshen në makinën e tyre të patrullimit, por shumë punonjës të zbatimit të ligjit iu bashkuan ushtrisë ose qëndrojnë roje në pikat e kontrollit të vendosura rreth kryeqytetit.

Me staf të pamjaftueshëm dhe të rraskapitur, Vlad dhe Bohdan po luftojnë me probleme të reja të shkaktuara nga lufta: spiunë, dhunë me armë dhe kriza të shëndetit mendor.

"Për mendimin tim, tani është më e rrezikshme se para luftës", thotë Bohdan. "Kur marrim pjesë në një telefonatë, ne nuk e dimë nëse njerëzit mbajnë armë".

Në disa raste, vendasit kanë mbajtur armë të gjetura në territoret e çliruar, veçanërisht në Svyatoshynskiy, i cili ndodhet në skajin perëndimor të Kievit në kufi me qytetet e pushtuara më parë, të Buça dhe Irpin. Bohdan kujton një incident një muaj më parë kur tre burra qëlluan mbi një grup tjetër pasi më parë shkëmbyen fyerje.

Njëri prej sulmuesve kishte zbuluar një pushkë dhe e mbante në banesën e tij, të cilën oficerët e konfiskuan me shpejtësi.

Rastet e krimeve të caktuara, si vjedhja dhe grabitja e makinave, janë ulur për shkak të orës policore në Kiev gjatë mesnatës. Por, të qenët i bashkuar në blloqe të dendura apartamentesh sovjetike ka çuar në një rritje të rasteve të dhunës në familje, thonë oficerët.