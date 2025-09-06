Ndërlidhjet

Policia e Shqipërisë arreston një kosovar që e kërkonte Gjermania

Zyrtarë policorë të Shqipërisë. Fotografi nga arkivi.
Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur të shtunën se e ka arrestuar një 27-vjeçar, shtetas të Kosovës, ndaj të cilit kishte fletarrestim ndërkombëtar, nën dyshimet për kryerje të veprës penale të “mashtrimit”.

Policia ka thënë se e ka arrestuar të dyshuarin me inicialet S.M, në pikën kufitare të Morinës.

Autoritetet shqiptare kanë thënë se fletarrestimi ishte lëshuar nga Gjykata lokale e Mynihut në Gjermani dhe që janë në kontakt me autoritetet e këtij shteti për ekstradimin e të arrestuarit.

Sipas Policisë, i dyshuari mund të dënohet me deri 10 vjet burgim, nëse shpallet fajtor.

