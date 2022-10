Solidarizim nga Prishtina me gratë iraniane

Në shenjë solidariteti me gratë iraniane, flokët i prenë edhe disa gra të tjera, që u mblodhën të mërkurën në njërin nga sheshet e qytetit - përfshirë 25-vjeçaren Erona Hajdari. “Këtë gërshetë e kam për më shumë se shtatë vjet... Nuk e kam prerë dhe ky është një rast i veçantë për ta prerë. Me këtë po tregoj solidaritet me gratë në Iran”, tha Hajdari.

Nga politika, eurodeputetja suedeze, Abir Al-Sahlani, i ka prerë flokët në mes të një seance të Parlamentit Evropian në Strasburg. “Derisa gratë e Iranit të jenë të lira, ne do të qëndrojmë me to”, ka thënë ajo.



Protestat në Iran janë duke vazhduar, përkundër shtypjeve vdekjeprurëse nga policia.



Me Kodin islamik në Iran, gratë duhet të veshin hixhab dhe rroba të gjera që ua fshehin figurën. Gratë iraniane nuk mund të udhëtojnë pa shoqërues meshkuj e as të bëjnë cilëndo punë.