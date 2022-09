“Një tjetër krim i regjimit të Putinit”: Rusët në Beograd kundër mobilizimit për luftë 

“Është e pamundur të jetosh nën diktaturë”

Aleksei nga Shën Petërburgu, me profesion sociolog, ndoqi fjalimin e Putinit përmes internetit.

Që nga qershori i vitit 2022, ai jeton në Beograd, pasi që siç ai, “është e pamundur të jetosh nën diktaturë”.

Ai ka dhjetë vjet përvojë në protestat kundër Putinit dhe ka marrë pjesë në jetën politike si vëzhgues i pavarur i zgjedhjeve.

“Këtë nuk e prisja as në ëndrrat e mia më të çmendura. Shpresoja që regjimi i Putinit do të dobësohej ngadalë dhe se ai do të zëvendësohej. Vetëm një i çmendur mund të mendonte se do të ketë luftë”, tha Aleksei.