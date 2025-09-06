Policia përdori gaz lotsjellës për t’i shpërndarë protestuesit në Novi Sad

Policia ka hedhur gaz lotsjellës dhe mjete tjera për t’i shpërndarë protestuesit kundër Qeverisë në qytetin serb të Novi Sadit të premten, teksa mijëra persona vazhdojnë të kërkojnë zgjedhje të parakohshme.
Protesta e 5 shtatorit është pjesë e serisë së organizimeve të udhëhequra nga studentët në Serbi, të cilët protestojnë kundër keqmenaxhimit qeveritar.
Protestat janë nxitur pas rrëzimit të një strehe betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në nëntor të vitit të kaluar, duke lënë të vdekur 16 persona. Protestuesit kërkojnë nga institucionet përgjegjësi politike dhe penale për këtë rast.
Ata besojnë se ka pasur korrupsion në projektin e rindërtimit të stacionit. Ndërkohë i kanë rritur kërkesat, duke kërkuar zgjedhje të parakohshme.
Organizimet kanë qenë kryesisht paqësore deri në mesin e muajit gusht kur protestuesit i kanë akuzuar zyrtarët policorë për taktika të ashpra kundër protestuesve.
Në protestën e së premtes janë përsëritur thirrjet për zgjedhje të parakohshme.
Disa agjenci lajmesh në Serbi kanë raportuar se protestuesit kanë hedhur shishe dhe gjësende tjera në drejtim të policisë.
Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq i ka akuzuar protestuesit se kanë tentuar të “kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë e Serbisë” dhe “t’i zaptojnë objektet universitare në Novi Sad”.
Ai ka thënë në një konferencë për media se 11 zyrtarë policorë janë plagosur në hyrje në Fakultetit Filozofik.
Sipas tij, dhjetëra persona janë arrestuar dhe disa prej tyre do të jenë në mbajtje.
“Njerëzit në Serbi duhet ta dinë se shteti është më i fuqishëm se cilido, dhe që kështu do të jetë gjithmonë”, ka thënë presidenti serb, duke paralajmëruar se marshe pro Qeverisë do të organizohen ditën e diel.
Të hënën kanë marshuar mijëra njerëz në Beograd, Novi Sad dhe qytete tjera për të shënuar 10 muaj prej tragjedisë në Novi Sad.
Vuçiqi i ka hedhur poshtë kërkesat për zgjedhje të parakohshme dhe i akuzon protestuesit se janë të nxitur nga faktorë të jashtëm.
Partia e tij, Partia Përparimtare Serbe, është në pushtet prej vitit 2012.