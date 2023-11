Tym dhe arrestime në protestën kundër kryetares së Speciales

Partia Socialdemokrate (PSD), e cila nuk përfaqësohet në Kuvendin e Kosovës, protestoi të mërkurën kundër kryetares së Dhomave të Specializuara, Ekaterina Trendafilova, duke hedhur bomba tymuese që krijuan tym të madh të zi pranë hotelit në Prishtinë, ku ajo po mbante takim me shoqërinë civile.



Sipas PSD-së, Policia e Kosovës gjatë protestës i arrestoi gjashtë anëtarë të saj, përfshirë edhe kryetarin e saj, Dardan Molliqaj.



Ndërkaq, Policia e Kosovës nuk është prononcuar lidhur me këtë.



"Kjo është përpjekje për disiplinim dhe përmirësim imazhi për gjykatën e padrejtë speciale", shkroi PSD-ja në Facebook.



Duke folur para përshkallëzimit të protestës, kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, tha se u mblodhën përballë hotelit për ta kundërshtuar vizitën e Trendafilovës në Kosovë.



“Sa herë që kemi qenë më afër Serbisë dhe marrëveshjeve të këqija me Serbinë, ka pasur përndjekje të UÇK-së. Gjykata e ka në mandat ta ndjekë vetëm UÇK-në, është më e keqe se njëetnike. Ne duhet dhe do ta pengojmë këtë takim. Takimi ka filluar ndërsa ne e vazhdojmë protestën”, tha Molliqaj.



Protestuesit mbanin në duar pankarta me mbishkrimet “UÇK-ja nuk mund të gjykohet”, “UÇK-ja është përpjekja për liri”, dhe “Trendafilova out”, si dhe brohoritën “Poshtë Gjykata Speciale”.



Partia Socialdemokrate ka protestuar kundër Trendafilovës edhe në të kaluarën.

Deri më tani, Gjykata Speciale i ka dënuar dy pjesëtarë të OVL së UÇK-së, Nasim Haradinajn dhe Hysni Gucatin në maj të vitit 2022 për pengim të administrimit të drejtësisë.

Dënimi fillestar për secilin ka qenë 4 vjet e gjysmë burgim, ndërsa pas ankesës në Apel, koha u është zvogëluar në 4 vjet e tre muaj burgim.

Shumë në Kosovë e shikojnë Gjykatën Speciale si të padrejtë, sepse, siç thonë, do të gjykojë vetëm pjesëtarët e një grupi etnik, në këtë rast shqiptarët, ndërsa krimet e supozuara të serbëve do të mbeten të pandëshkuara.

*Video nga arkivi: Çka është Gjykata Speciale e Kosovës?