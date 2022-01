Qeveria e re maqedonase për votim në Kuvend

Në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut të shtunën dhe të dielën zhvillohet debati për zgjedhjen e Qeverisë së re, e cila do të drejtohet nga Dimitar Kovaçevski, kryetar i Lidhjes Social Demokrate (LSDM).

Sipas Kushtetutës, debati parlamentar për zgjedhjen e Qeverisë së re zgjat dy ditë, ndërsa votohet në mesnatë. Qeveria zgjidhet me së paku 61 vota nga 120 deputetë sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut.

Qeverinë e re e përbëjnë Lidhja Social Demokrate dhe tri parti tjera politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI), Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare (PDSH).

Kabineti i ri qeveritar do të ketë 21 anëtarë; 17 ministra dhe 4 zëvendëskryeministra.

Lidhja Social Demokrate do të ketë 12 anëtarë të Qeverisë, gjashtë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe tre partia Alternativa.

Ministrat nga radhët e LSDM-së

Sllavica Gërkovska, zv.kryeministre për luftimin e korrupsionit

Bojan Mariçiq, zv.kryeministër për çështje evropiane

Fatmir Bytyçi, zv.kryeministër për çështje ekonimike

Oliver Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme

Sllavjanka Petrovska, ministre e Mbrojtjes

Nikolla Tupançevski, ministër i Drejtësisë

Bllagoj Boçvarski, ministër i Transportit dhe Lidhjeve

Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë

Jovana Trençevska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale

Goran Milevski, ministër i Pushtetit Lokal

Bisera Kostadinovska, ministre e Kulturës

Ministrat nga radhët e BDI-së

Artan Grubi, zëvendëskryemintër i parë dhe Ministër i Sistemit Politik

Bujar Osmani, ministër i Punëve të Jashtme

Jeton Shaqiri, ministër i Arsimit dhe Shkencës

Fatmir Besimi, ministër i FInancave

Naser Nuredini, ministër i Ambientit Jetësor

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

Ministrat nga radhët e Alternativës

Bekim Sali, ministër i Shëndetësisë

Admirim Aliti, ministër i Administratës dhe Shoqërisë Informatike

Xhemail Çupi, ministër pa resor, i angazhuar për diasporën

Prioritetet e Qeverisë së re

I mandatuari për kryeministër, Dimitar Kovaçevski, ka thënë se puna e Qeverisë së re do të përqendrohet në tri prioritete, përballjen me krizën energjetike, pandeminë e koronavirusit, rritjen e standardit jetësor të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe realizimin e investimeve strategjike.

“Prioriteti kryesor i punës së Qeverisë së re ka të bëjë me përballjen me krizën energjetike në Maqedoninë e Veriut, e cila është edhe krizë evropiane. Prioriteti i dytë është ngritja e standardit të jetesës së qytetarëve dhe kompanive në kushtet e krizës ekonomike, e cila vjen nga kriza energjetike. Dhe, si prioritet të tretë kemi përmbushjen e objektivave për sa i përket projekteve të mëdha infrastrukturore të miratuara në buxhetin e vitit 2022, si zgjidhje ligjore, të cilat janë miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut në dhjetor”, pati deklaruar kandidati për kryeministër, Dimitar Kovaçevski, pas marrjes së mandatit nga presidenti, Stevo Pendarovski.

Ai, gjithashtu, si prioritet të punës së Qeverisë ka përmendur edhe çështjen e integrimit evropian dhe zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë.

“Një nga prioritetet e Qeverisë do të jetë edhe zgjidhja e pranueshme e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë, duke ruajtur vlerat evropiane, si dhe dinjitetin e të dyja vendeve, për të zhbllokuar procesin e integrimit evropian, respektivisht heqjen e vetos për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare me BE-në”, ka deklaruar Kovaçevski.

Si erdhi deri te ndërrimi i kryeministrit?

Para se të mandatohet për kryeministër, Dimitar Kovaçevski ka qenë zëvendësministër i Financave dhe kuadër shumëvjeçar i Lidhjes Social Demokrate, ndërsa ka drejtuar edhe disa kompani të mëdha në Maqedoninë e Veriut.

Ai në postin e kreut të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut do të zëvendësojë ish-kryeministrin Zoran Zaev, i cili dha dorëheqjen për shkak të disfatës së LSDM-së në zgjedhjet lokale, që u mbajtën më 31 tetor të vitit 2021.

Zaevi ka drejtuar Qeverinë e Maqedonisë së Veriut që nga viti 2017, kur largoi nga pushteti ish-kryeministrin Nikolla Gruevski.

Përveç nga posti i kryeministrit, Zoran Zaevu largua edhe nga posti i kryetarit të LSDM-së. Ai, edhe pse dha dorëheqje më 31 tetor, kjo u konstatua nga Kuvendi më 23 dhjetor, pasi kishte arritur të sigurojë shumicën parlamentare për LSDM-në, meqë pas largimit nga Qeveria të lëvizjes Besa, shumica parlamentare kishte mbetur me 60 deputetë aq sa kishte edhe opozita.

Qeveria e re, bazuar në deklarimet e zyrtarëve të saj pritet të vazhdoj me punë deri në përfundim të mandatit të përbërjen aktuale parlamentare në vitin 2024.

Opozita, e cila përbëhet nga VMRO DPMNE dhe Aleanca për Shqiptarët pritet të votojnë kundër qeverisë apo të bojkotojnë aktin e votimit.

Opozita kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare

VMRO DPMNE-ja konsideron se Dimitar Kovaçevski nuk ka legjitimitet as për të drejtuar Qeverinë, meqë sipas kësaj partia, ai nuk ke ka marrë mandatin nga populli në zgjedhje, por nga Zoran Zaevi.

“Kovaçevski nuk ka legjitimitet as për të drejtuar qeverinë e as për të negociuar dhe udhëhequr procesin në kontestin me Bullgarinë sepse legjitimitetin nuk i ka dhënë populli, por e mori nga Zoran Zaevi, i cili e solli Republikën e Maqedonisë në këtë pozitë katastrofale. Popullit maqedonas nuk i duhen deklarata false optimiste, por i nevojitet gatishmëri diplomatike, kapacitet dhe vendosmëri në negociata, gjë që LSDM-ja nuk i ka”, vlerëson VMRo DPMNE-ja që drejtohet nga Hristijan Mickoski.

Aleanca për Shqiptarët konsideron se zgjidha e vetme për të dalë nga gjendja e rëndë ekonomike dhe paqëndrueshmëria politike janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat sipas ASH-së duhet të mbahen sa më parë që të jetë e mundur.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare kërkohen edhe nga Lëvizja Besa, e cila deri tani ishte pjesë e qeverisë më LSDM-në dhe BDI-në.