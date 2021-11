Qeveria miraton masat e reja kundër COVID-19

Qeveria e Kosovës më 30 nëntor miratoi masat e reja kundër koronavirusit, të cilat tha se kanë për qëllim frenimin e përhapjes së pandemisë.

Sipas masave të reja, qytetarët që do të hyjnë në Kosovë duhet të kenë dëshminë e vaksinimit të plotë, të testeve negative apo dëshmisë se e kanë kaluar koronavirusin.

Por, masë e re, sa i përket vaksinimit, është se shtetasit e Kosovës dhe ata me qëndrim të përkohshëm, nëse janë të vaksinuar me një dozë, jo më të vjetër se katër javë, do të duhet të paraqesin edhe dëshmi për test negativ jo më të vjetër se 48 orë. Sipas masave paraprake, personat që nuk kanë qenë të vaksinuar plotësisht se nuk kanë pasur test negativ është dashur të vetizolohen për shtatë ditë.

Atyre po ashtu u jepet “mundësia të vaksinohen nga ekipet mobile të vendosura në pikat kufitare” tokësore, por edhe në aeroportin “Adem Jashari”. Kjo pikë do të hyjë në fuqi nga 3 janari i vitit 2022, thuhet në vendimin e Qeverisë.

Nga paraqitja e dëshmive për vaksinim apo të testeve për COVID-19 përjashtohen personat që kalojnë transit nëpër Kosovë, personat nën 12 vjeç si dhe ata që kanë dëshmi mjekësore se nuk mund të vaksinohen.

Dëshmia e vaksinimit të plotë po ashtu do të kërkohet edhe nga personat që përdorin transportin publik.

“Sipas raporteve të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, situata epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë është stabile, por rreziku mbetet sepse varianti Delta vazhdon të jetë dominues te ne, shfaqja e rasteve me variantin Delta Plus dhe se në vendet e tjera në rajon dhe botë ka përkeqësim të ndjeshëm të situatës epidemiologjike. Më 26 nëntor, OBSH-ja ka njoftuar për shfaqjen e variantit të ri të quajtur Omicron si variant shqetësues ku kërkohet vigjilencë e shtuar në mbikëqyrjen epidemiologjike dhe zbatimin e masave si vaksinimi dhe masave jofarmaceutike për të parandaluar përhapen e COVID-19”, thuhet në arsyetimin e Qeverisë.

Mbajtja e maskës vazhdon të jetë obligative. Sipas masave, kufizimi i lëvizjes do të vazhdojë të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 05:00. Ndërkaq, as orari i gastronomisë nuk ka ndryshuar, sektor i cili lejohet të punojë deri në ora 23:00, ndërkaq muzika ndalohet pas orës 21:30.

Sa i përket arsimit, të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar do të punojnë me prani fizike dhe orar të rregullt, ndërkaq niveli universitar do të lejohet të punojë me 50 për qind të kapaciteteve dhe studentëve do t’u kërkohet që të paraqesin dëshmitë e vaksinimit apo testeve negative, nëse duan të hyjnë në objektet shkollore.

Klubet e natës dhe organizimi i ahengjeve vazhdon të jetë i ndaluar, thuhet në vendimin e Qeverisë së Kosovës.

