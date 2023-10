Qeveria prezanton shtesat e rrezikshmërisë për policët e Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i ka prezantuar të premten shtesat e rrezikshmërisë për pjesëtarët e Policisë së Kosovës.

Qeveria e ka ndarë shumën e shtesave në shtatë kategori, varësisht prej pozitave të zyrtarëve në Policinë e Kosovës.

“Shtesat për njësitë elitare, për njësinë speciale intervenuese, për njësinë për ndërhyrje të shpejtë, dhe për njësinë për mbrojtje të afërt, janë nga 150 euro shtesë mbi pagën bazë”, ka thënë Kurti në mbledhjen e radhës të Qeverisë.

Ai ka thënë se shtesa prej 120 eurosh do të marrin njësitet operative K-9, dhe njësia për eksplozivët dhe deminim.

“Pjesëtarët e patrullave kufitare do të përfitojnë nga 100 euro në muaj, ndërsa pjesëtarë të hetuesisë nga 75 euro shtesë në muaj. Ekipet reaguese dhe patrullat, që përbëjnë numrin më të madh të Policisë së Kosovës, do të marrin nga 60 euro shtesë në muaj, kurse policëve që angazhohen për sigurinë e objekteve dhe ata në menaxhim të operacioneve, do t’iu ndahen nga 50, respektivisht 40 euro shtesë të rrezikshmërisë”.

Kurti ka thënë se ky vendim është marrë duke e pasur parasysh situatën e tensionuar në veri të Kosovës, dhe shtesat do të vazhdojë sa të jetë e nevojshme.

“Në të kaluarën, shtesat jo çdo herë reflektonin nevojën dhe meritën. Ato rëndom kishin shkaktuar pabarazi në mesin e policëve, ndërkaq ky propozimi ynë për kategorizim është bërë për në mënyrë të kujdesshme, që të mos shtresohen dallimet dhe të mos përsëriten defektet e mëhershme”.

Kurti ka thënë se shtesat do të aplikohen prej muajit nëntor, dhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Pagat, shtesat do të zbatohen në mënyrë retroaktive, përkatësisht prej shkurtit të këtij viti.

Deputetët e partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje, të cilës i përket Kurti, nuk kanë marrë pjesë në dy seanca të organizuara nga partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës për të diskutuar një projektrezolutë për mbështetje financiare të Policisë së Kosovës.

Ai është hartuar gati tri javë pas sulmit në Banjskë të Zveçanit, ku grupe të armatosura sulmuan policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku.

Pagat e policëve të Kosovës nisin nga 210 euro në muaj për kadetët policorë dhe arrijnë në mbi 1.500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm.

E formuar 24 vjet më parë, Policia e Kosovës numëron mbi 9.000 pjesëtarë me grada të ndryshme.

Ata nuk kanë as sigurim shëndetësor, as jetësor.

Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, ka thënë ditë më parë për Radion Evropa e Lirë se policët e Kosovës punojnë në kushte të rënda, me paga të ulëta e pa sigurime shëndetësore.

Sipas të dhënave të sindikatës që udhëheq Zeqiri, 2.200 pjesëtarë të Policisë së Kosovës janë larguar nga ky institucion prej se është themeluar në vitin 1999.