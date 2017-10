Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se do të procedohet me Marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, pasi të mësohet e vërteta. Ai thotë se gjetjet e Komisionit paraprak për shënjimin e vijës kufitare, kanë qenë gabim.