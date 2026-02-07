Raportohet për ndalimin e të dyshuarve për sulmin ndaj gjeneralit të lartë të inteligjencës ruse

Agjencitë ruse të zbatimit të ligjit kanë ndaluar një të dyshuar dhe bashkëpunëtorin e tij gjithashtu të dyshuar në një përpjekje të raportuar për atentat ndaj zëvendësshefit të agjencisë së inteligjencës ushtarake GRU, Vladimir Alekseyev, sipas raportimeve të mediave ruse më 7 shkurt.
Sipas Kommersant, i dyshuari tashmë është marrë në pyetje dhe një seancë gjyqësore për caktimin e masës së paraburgimit pritet të mbahet më 8 shkurt. Gazeta raportoi se është hapur një çështje penale me akuzat për tentativë vrasjeje dhe trafikim të paligjshëm armësh.
Pas marrjes në pyetje, të dyshuarit do të ngarkohen me akuza, raportoi gazeta, pa konfirmuar nëse të dyshuarit ishin ndaluar. Rusia nuk ka raportuar zyrtarisht ndalimin e të dyshuarve.
Sipas Kommersant, Alekseyev iu nënshtrua me sukses një operacioni dhe rifitoi vetëdijen më 7 shkurt, por mbeti nën mbikëqyrje mjekësore. Nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare për gjendjen e tij.
Sipas kanaleve ruse të lajmeve në Telegram, Mash dhe Baza, personi që e qëlloi Alekseyevin “po transportohet nga Dubai”, dhe se një bashkëpunëtor i dyshuar është ndaluar bashkë me të.
Ende nuk ka informacion për identitetin e të dyshuarit ose të autorëve të dyshuar të sulmit. Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, e akuzoi Ukrainën se qëndron pas përpjekjes për atentat, duke thënë — pa paraqitur prova — se ajo ishte projektuar për të sabotuar bisedimet e paqes.
Zyrtari numër dy i GRU-së u qëllua dhe u plagos në Moskë më 6 shkurt, në atë që hetuesit e cilësuan si një përpjekje për atentat.
Kommersant raportoi se hetuesit besojnë se Alekseyev u qëllua nga një person që u paraqit si postier shpërndarjeje ushqimi dhe që kishte hyrë në ndërtesën e tij. Gazeta tha se Alekseyev, i cili ishte nisur për në punë, u qëllua dy herë në shkallët e ndërtesës dhe më pas për herë të tretë teksa po përpiqej t’i rezistonte sulmit, pas së cilës sulmuesi u largua nga vendngjarja.
Alekseyev është zëvendëskomandanti i GRU-së, agjencisë së inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes, e njohur për operacione të guximshme që variojnë nga sabotazhi, vrasjet, spiunazhi dhe sulmet kibernetike.
Britania e ka implikuar Alekseyevin në helmimin pothuajse fatal me Novichok të ish-spiunit rus Sergei Skripal në Britani më 2018. Një grua britanike vdiq pasi u ekspozua pa dashje ndaj helmit.
Ai është lidhur gjithashtu me Yevgeny Prigozhin, që bashkëthemeloi kompaninë mercenare më famëkeqe të Rusisë, Grupin Wagner. Prigozhin vdiq në një rrëzim avioni në gusht të vitit 2023, për të cilin zyrtarë perëndimorë të inteligjencës më pas përfunduan se ishte një atentat.
Departamenti amerikan i Thesarit e goditi Alekseyevin dhe oficerë të tjerë të GRU-së me sanksione financiare për hakerimin e partive politike amerikane dhe operacione të tjera spiunazhi kibernetik.
Nëse konfirmohet se Alekseyev ishte shënjestër e një përpjekjeje për atentat, kjo do të ishte e fundit në një seri sulmesh ndaj zyrtarëve të lartë ushtarakë rusë — shumë prej tyre në Moskë.
Dyshimet për këto sulme kanë rënë kryesisht mbi agjencitë e inteligjencës ukrainase, të cilat kanë realizuar operacione të tyre të guximshme sabotazhi dhe atentati brenda Rusisë vitet e fundit.
Në dhjetor, kreu i drejtorisë së trajnimit operativ të Shtabit të Përgjithshëm, gjenerallejtënant Fanil Sarvarov, vdiq pasi një bombë shpërtheu nën makinën e tij në periferi të Moskës.
Tetë muaj më parë, një tjetër gjenerallejtënant, Yaroslav Moskalik, zëvendësshef në drejtorinë operative të Shtabit të Përgjithshëm, u vra në një shpërthim makine jashtë Moskës.
Dhe në vitin 2024, oficeri përgjegjës për forcat ruse të mbrojtjes nga armët bërthamore dhe kimike u vra kur një trotinetë elektrike shpërtheu në trotuarin para pallatit të tij të banimit në Moskë.