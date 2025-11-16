Britania e Madhe ashpërson politikat e migracionit

Britania e Madhe tha se do ta bëjë statusin e refugjatit të përkohshëm dhe pritja për vendosje të përhershme do të katërfishohet në 20 vjet, sipas rishikimit më të gjerë të politikës për kërkuesit e azilit në kohët moderne.
Qeveria laburiste ka ashpërsuar politikat e saj të imigracionit, mbi të gjitha për kalimet e paligjshme me varka të vogla nga Franca, në përpjekje për të frenuar popullaritetin në rritje të partisë populiste Reform UK, e cila ka shtyrë përpara agjendën e imigracionit.
Qeveria tha se do të marrë frymëzim nga qasja e Danimarkës, një nga më të rreptat në Evropë — ku ndjenjat anti-migracionit janë rritur dhe kanë çuar në kufizime të shtuara në shumë vende — dhe e kritikuar gjerësisht nga grupet e të drejtave.
Status i përkohshëm i nënshtruar rishikimit
Si pjesë e ndryshimeve, detyrimi ligjor për të ofruar mbështetje për disa kërkues azili, përfshirë strehimin dhe pagesat javore, do të shfuqizohet, tha Ministria e Brendshme në një deklaratë të lëshuar të shtunën vonë.
Departamenti, i drejtuar nga Shabana Mahmood, tha se masat do të zbatohen për kërkuesit e azilit që mund të punojnë por zgjedhin të mos e bëjnë këtë, si edhe për ata që shkelin ligjin. Ai tha se mbështetja e financuar nga taksapaguesit do të ketë përparësi për ata që kontribuojnë në ekonomi dhe komunitetet lokale.
Ministria e Brendshme tha gjithashtu se mbrojtja për refugjatët “tani do të jetë e përkohshme, rishikohet rregullisht dhe revokohet” nëse vendi i tyre i origjinës konsiderohet i sigurt.
“Sistemi ynë është veçanërisht bujar krahasuar me vende të tjera në Evropë, ku pas pesë vitesh, ju praktikisht vendoseni automatikisht në këtë vend. Ne do ta ndryshojmë këtë”, i tha Mahmood Sky News të dielën.
Ajo shtoi se, sipas ndryshimeve, statusi i një refugjati do të rishikohet çdo dy vjet e gjysmë, gjatë “një rruge shumë më të gjatë drejt vendosjes së përhershme në këtë vend prej 20 vjetësh”.
Mahmood tha se do të jepte më shumë detaje për ndryshimet të hënën, përfshirë një njoftim mbi Nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Qeveria ka thënë se dëshiron të mbetet në KEDNJ, por të ndryshojë mënyrën se si interpretohet dispozita e Nenit 8, që mbulon të drejtën për një jetë familjare.
Mahmood tha se ky nen po zbatohej “në një mënyrë që synon të pengojë largimin e atyre që, sipas rregullave tona të imigracionit, nuk do të kishin të drejtë të ishin në këtë vend”.
Qasja më e ashpër e qeverisë ka hasur kritika. Më shumë se 100 organizata bamirësie britanike i shkruan Mahmood, duke i bërë thirrje të “ndalojë fajësimin e migrantëve dhe politikat performative që shkaktojnë vetëm dëm”, duke thënë se këto hapa po nxisin racizëm dhe dhunë.
Sondazhet sugjerojnë se imigracioni ka kaluar ekonominë si shqetësimi kryesor i votuesve britanikë. Gjatë verës, protesta u mbajtën jashtë hoteleve që strehojnë azilkërkues me shpenzimet e taksapaguesve.
Në total, 109.343 persona kërkuan azil në Mbretërinë e Bashkuar në vitin që përfundoi në mars 2025, një rritje 17% nga viti i mëparshëm dhe 6% mbi kulmin e vitit 2002 prej 103.081 kërkesash.
Mahmood tha se qeveria do të synonte të hapte më shumë rrugë “të sigurta dhe ligjore” për azilkërkuesit, pasi ajo beson se Britania duhet të luajë rolin e saj në ndihmën për ata që ikin nga rreziku.
Mbretëria e Bashkuar, e frymëzuar nga Danimarka dhe vende të tjera evropiane
Ministria e Brendshme tha se reformat e saj do të synonin të “përputhen dhe në disa fusha të tejkalojnë” standardet e Danimarkës dhe vendeve të tjera evropiane, ku statusi i refugjatit është i përkohshëm, mbështetja është e kushtëzuar dhe pritet integrimi në shoqëri.
Azilkërkuesit marrin leje të përkohshme qëndrimi sipas qasjes së Danimarkës, zakonisht për dy vjet, dhe ata duhet të riaplikojnë kur këto skadojnë. Ata mund të riatdhesohen nëse vendi i tyre i origjinës konsiderohet i sigurt, dhe rruga drejt shtetësisë është zgjatur gjithashtu.
Ministria e Brendshme tha se politikat më kufizuese të imigracionit të Danimarkës kishin ulur kërkesat për azil në nivelin më të ulët në 40 vjet dhe kishin rezultuar në dëbimin e 95% të aplikantëve të refuzuar.
Reformat e Danimarkës, të zbatuara ndërsa ajo mbetet nënshkruese e KEDNJ-së, kanë shkaktuar kritika të forta. Grupet e të drejtave thonë se masat krijojnë një klimë armiqësore për migrantët, minojnë mbrojtjen dhe i lënë kërkuesit e azilit në një pasiguri të zgjatur.
Këshilli i Refugjatëve të Britanisë tha në X se refugjatët nuk krahasojnë sistemet e azilit teksa ikin nga rreziku dhe se ata vijnë në MB për shkak të lidhjeve familjare, njohjes së gjuhës angleze apo lidhjeve ekzistuese që i ndihmojnë të nisin jetën e tyre të re në siguri.