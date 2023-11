Ruajtja e arkitekturës së fshatit rumun në një shtëpi prej balte

Pronari i "Casa Frusina", emri i familjes që jetonte atje, e kishte nxjerrë në shitje shtëpinë së bashku me tokën tashmë të vlefshme në të cilën ndodhej shtëpia.

Në janar të vitit 2023, ekzistenca e një shtëpie të vjetër në Korbeanka, dukej se do të merrte fund.

Por, një shekull më parë, Korbeanka ishte një fshat tipik me shtëpi prej balte të gëlqerosura, të banuara nga fermerë që i kalonin ditët e tyre duke punuar në fusha.

Tabela me mbishkrimin "Për shitje", e vendosur jashtë shtëpisë 100-vjeçare i ra në sy Radu Stefanescut - një banor vendas që nuk është arkitekt dhe as specialist ndërtimi, por i do ndërtesat e vjetra që përcaktojnë identitetin e rajoneve të Rumanisë dhe ka restauruar disa shtëpi historike në të gjithë Rumaninë.

"Unë isha me fat, sepse edhe pronari donte ta ruante shtëpinë, por ai është një zotëri i moshuar dhe nuk kishte mundësi financiare e as fizike për ta bërë këtë", shpjegoi Stefanescu.

Në fund të shekullit XIX, Korbeanka ishte shtëpia e 1.000 njerëzve që jetonin në 254 shtëpi shumë të ngjashme me atë që Stefanesku e vuri në shitje. Pothuajse të gjithë tani janë zhdukur.