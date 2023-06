4 Teknikët duke punuar në një top 120 milimetërsh për tanket Leopard që do t'u dorëzohen forcave ukrainase.



Në maj u njoftua se Rheinmetall do të lidhej me kompaninë shtetërore të armëve të Ukrainës Ukroboronprom me qëllim "për të prodhuar së bashku produkte të zgjedhura Rheinmetall në Ukrainë".