I dyshuari për vrasjen e Kirkut akuzohet për vrasje të rëndë, rrezikon të dënohet me vdekje

Prokurorët në Utah të Shteteve të Bashkuara kanë ngritur të martën aktakuzë për vrasje të rëndë kundër Tyler Robinsonit, i cili akuzohet për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk në një universitet të Utahs.
Kjo nënkupton se Robinson mund të përballet me dënim me vdekje nëse shpallet fajtor për vrasjen e Kirkut javën e kaluar në Universitetin Valley në Orem.
“Vrasja e Charlie Kirkut është tragjedi amerikane”, tha prokurori i qarkut në Utah, Jeff Gray, duke e shpallur aktakuzën ndaj Robinsonit.
Ai tha se ADN-ja e Robinsonit u gjet në këmbëzën e armës së përdorur për të vrarë Kirkun.
Kirk u qëllua për vdekje më 10 shtator teksa po fliste me studentët dhe vdiq pak kohë më vonë. Prokurorët pretendojnë se Robinsoni e qëlloi Kirkun në qafë me një pushkë nga çatia e një ndërtese pranë kampusit universitar.
Aktakuza e ngarkon Robinsonin, 22-vjeçar, gjithashtu edhe për shkarkim të paligjshëm të armës së zjarrit, vepër që dënohet deri me burgim të përjetshëm, dhe për pengim të drejtësisë, që dënohet deri në 15 vjet burg.
Robinson pritet të dalë para gjykatës në një seancë virtuale pasditen e së martës, me kohën lokale në SHBA.
Nuk është e qartë nëse Robinsoni ka avokat që mund të flasë në emrin e tij, ndërsa familja e tij ka refuzuar të komentojë për Associated Press.
Robinson u arrestua të enjten mbrëma pranë St. George, komuniteti në jug të Utahs ku ishte rritur.
Hetuesit kanë folur me të afërmit e Robinsonit dhe kanë kryer një kontroll në shtëpinë e familjes së tij në Uashington, Utah, rreth 390 kilometra larg vendit ku ndodhi vrasja.
Kirk, një figurë e rëndësishme në politikën konservatore, u bë i afërt me presidentin amerikan, Donald Trump, pas themelimit të organizatës Turning Point USA me bazë në Arizona, një nga organizatat më të mëdha politike në vend.
Ai solli të rinjtë konservatorë evangjelistë në politikë. Vrasja e tij nxiti frikën për rritjen e dhunës politike në një Amerikë thellësisht të polarizuar.
Derisa autoritetet thonë se Robinsoni nuk ka bashkëpunuar me hetuesit, ata deklarojnë se familja dhe miqtë e tij kanë folur.
Guvernatori i Utahs, Spencer Cox, tha gjatë fundjavës se ata që e njihnin Robinsonin thonë se vitet e fundit ai ka anuar kah politikat majtiste dhe se ai kalonte shumë kohë në “kënde të errëta të internetit”.
Para sulmit, Robinson shkroi në letër se kishte mundësi për ta eliminuar Kirkun dhe se do ta bënte, sipas Patelit.
Hetuesit po punojnë për të gjetur motivin për sulmin, tha guvernatori i Utahs të dielën, duke shtuar se më shumë të dhëna mund të bëhen të ditura kur Robinsoni të paraqitet për seancën e parë gjyqësore.
Cox tha se partnerja romantike e Robinsonit ishte transgjinore, gjë që disa politikanë e kanë marrë si shenjë se i dyshuari e kishte shënjestruar Kirkun për shkak të qëndrimeve të tij kundër personave transgjinorë.
Por, autoritetet nuk kanë deklaruar nëse kjo ka luajtur rol.
Kirku u qëllua teksa po e pranonte një pyetje që kishte lidhje me vrasjet me armë, dhunën me armë dhe personat transgjinorë.
Komisionari i Departamentit të Sigurisë Publike i Utahs, Beau Mason, tha të hënën se partnerja e Robinson ka qenë bashkëpunuese. Ai tha se hetuesit besojnë se Robinson veproi i vetëm gjatë të sulmit, por gjithashtu po hetohet nëse dikush tjetër kishte dijeni për planet e tij paraprakisht.