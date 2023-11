Rrjedhjet e bulonat e çliruar: Telashet e urës së re të Rumanisë

Në fund të tetorit, Kompania Kombëtare e Administrimit të Rrugëve dhe Infrastrukturës e Rumanisë (CNAIR), iu përgjigj një pyetjeje të Shërbimit Rumun të Radios Evropa e Lirë në lidhje me raportimet për ujin që po rrjedh në rreshtimin rreth blloqeve të ankorimit të urës, në copat e betonit 47 metra të gjera, të vendosura në çdo skaj të strukturës që mbajnë të tendosur sistemin masiv kabllor.

Një zëdhënës i CNAIR-it u tha gazetarëve vendas se "shpresojmë që prodhuesi i urës do të gjejë dhe zbatojë të njëjtën zgjidhje të qëndrueshme që ka funksionuar në vendet e tjera, sepse nuk është normale që probleme të tilla të shfaqen muaj pas muaji".

Në gusht, u shfaq një video e një burri që po nxirrte me duar bulonat e çliruar nga struktura masive, duke nxitur një hetim. CNAIR arriti në përfundimin se 401 bulona nga gjithsej 100.000 në urë "nuk ishin të shtrënguar mirë".

Rrjedhjet aktuale në blloqet e ankorimit mund të jenë sidomos problematike për shkak të punës që nevojitet për t'i korrigjuar ato.

"Për t'i lokalizuar këto rrjedhje, duhet të gërmoni paralelisht me blloqet e ankorimit", i tha Radios Evropa e Lirë një zyrtar i CNAIR-it. "Kjo mund të dobësojë sistemin e ankorimit të këmbëve të urës, gjë që do të çonte në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme".

Përgjegjësia për riparimin e vendeve ku po ndodhin rrjedhjet u takon "vetëm kontraktorëve", tha CNAIR. Ura u ndërtua nga gjigandi italian i ndërtimit, Webuild SpA, dhe firma japoneze IHI. Një garanci 10-vjeçare ishte shkruar në kontratë.

Webuild nuk iu përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për koment në lidhje me rrjedhjet dhe akumulimin e ujit, por specialistët e inxhinierisë thanë se zgjidhja mund të jetë ndërtimi i një "rreshtimi" të ri rreth blloqeve të ankorimit aktual që do të ishte sa më i papërshkueshëm nga uji. Më pas do të duhet të instaloheshin pompa për të hequr çdo grumbullim uji.