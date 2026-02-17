Rubio premton bashkëpunim më të fortë me Kosovën në të ardhmen

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, uroi Republikën e Kosovës me rastin e Ditës së Pavarësisë, duke riafirmuar mbështetjen e palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.
Në mesazhin e tij, Rubio theksoi rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve për të rritur prosperitetin e të dyja kombeve.
Ai vlerësoi, gjithashtu, mbështetjen e Kosovës ndaj përpjekjeve amerikane për sfidat globale dhe rolin e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën.
“Në këtë përvjetor të rëndësishëm, ne presim bashkëpunim edhe më të fortë në vitet e ardhshme. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Kosovën në ndërtimin e një të ardhmeje të sigurt dhe të begatë”, tha Rubio.
Kosova shënon sot 18-vjetorin e pavarësisë.
Një ditë më herë, mesazh urimi mori edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump.
Në letrën e tij, Kosova u përgëzua për pjesëmarrjen në themelimin e Bordit të Paqes për Gazën, si dhe për mbështetjen që u ka dhënë përpjekjeve të SHBA-së për t’i zgjidhur problemet tjera globale, përfshirë luftën në Ukrainë.
“Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë së bashku me Kosovën për të avancuar paqen dhe stabilitetin për të mirën e përbashkët”, tha Trump.
SHBA-ja ishte mbështetëse e fuqishme e rrugëtimit të Kosovës drejt pavarësisë.
Liderët kosovarë e konsiderojnë atë si aleaten më të rëndësishme të vendit.