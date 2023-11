2 Ministrja holandeze e Mbrojtjes, Kajsa Ollongren, tha në hapje: "Hapi tjetër është që trajnimi të fillojë me ekuipazhet dhe pilotët rumunë, dhe natyrisht - duke planifikuar përpara - me Ukrainën".



Avionët luftarakë, të prodhuar në SHBA, do të dërgohen nga Forcat Ajrore Mbretërore të Holandës, ndërsa prodhuesi i avionëve, Lockheed Martin, do të sigurojë instruktorë dhe mirëmbajtje në qendrën e trajnimit.