Rusia thotë se bisedimet në Floridë ishin “konstruktive”

Kirill Dmitriev, negociator i lartë i Kremlinit, tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë “në mënyrë konstruktive” në Floridë dhe se negociatat e paqes do të vazhdojnë më 21 dhjetor, edhe pse nuk ka detaje të tjera për këtë çështje.
“Diskutimet po zhvillohen në mënyrë konstruktive. Ato kanë nisur më herët dhe do të vazhdojnë sot, si dhe do të vazhdojnë edhe nesër”, u tha Dmitriev gazetarëve më 20 dhjetor, në margjinat e bisedimeve pranë Majamit në Shtetet e Bashkuara.
Të gjitha palët e përfshira në procesin e paqes të ndërmjetësuar nga SHBA-ja kanë përmendur rregullisht “përparim” ose kanë bërë vlerësime të ngjashme, pa dhënë detaje.
Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar për bisedimet, megjithëse Reuters, duke cituar një zyrtar amerikan të paidentifikuar, raportoi se bisedimet kishin përfunduar për atë ditë.
I dërguari amerikan, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, besohet se po përfaqësonin Uashingtonin. Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, kishte thënë më herët se mund të merrte pjesë në bisedimet e fundjavës, por nuk u dhanë detaje.
Diskutimet në SHBA janë hapi më i fundit në përpjekjet e Trumpit për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, e cila ka marrë dhjetëra mijëra jetë dhe po i afrohet vitit të katërt.
Trump në nëntor nisi të ushtrojë presion mbi Kievin që të pranojë një propozim me 28 pika, të cilin kritikët e vlerësuan se ndjeshëm ishte në favor të Rusisë.
Ukraina dhe mbështetësit e saj evropianë u angazhuan me urgjencë për të bërë ndryshime, me synim mbrojtjen e interesave të Ukrainës lidhur me territorin, garancitë e sigurisë për Kievin dhe çështje të tjera. Sipas raportimeve, plani tani përbëhet nga 20 pika dhe përfshin më shumë nga interesat e Ukrainës.
Para bisedimeve në Florida, Rubio këmbënguli se Uashingtoni nuk do ta detyrojë asnjërën palë të pranojë një marrëveshje.
“Nuk mund ta detyrojmë Ukrainën të bëjë një marrëveshje. Nuk mund ta detyrojmë Rusinë të bëjë një marrëveshje. Ato duhet të duan vetë të bëjnë një marrëveshje”, tha ai.
“Mendoj se kemi bërë përparim [në proces], por kemi ende rrugë për të bërë. Dhe, padyshim, çështjet më të vështira janë gjithmonë ato të fundit”, shtoi kryediplomati amerikan.
Detajet e planeve që po përpunohen mbeten të paqarta, por kornizat e përgjithshme parashikojnë që Ukraina të bëjë lëshime territoriale në këmbim të garancive të sigurisë.
Deklaratat e fundit vijnë pas edhe një jave tjetër me aktivitet të shtuar diplomatik dhe ushtarak, teksa Rusia po vazhdon të godasë objektiva civile, infrastrukturë dhe ushtarake në Ukrainë, ndërkohë që Kievi po përpiqet të mbrojë terrenin në lindje të vendit dhe kundërpërgjigjet me sulme ndaj asaj që thotë se janë objektiva me rëndësi ushtarake brenda Rusisë.
Gjatë javës, emisarët amerikanë zhvilluan bisedime me zyrtarë evropianë dhe ukrainas, dhe gjatë një samiti të Bashkimit Evropian u miratua një kredi prej 106 miliardë dollarësh për Kievin, teksa presidenti rus, Vladimir Putin, mbajti një konferencë shtypi prej katër orësh e gjysmë, ku përsëriti kërkesat e tij ë, së bashku me pretendime e kontestueshme për përparime në fushëbetejë.