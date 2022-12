Rusia në mes të lindjes së BRSS-së 100 vjet më parë

Udhëheqësit revolucionarë të fotografuar gjatë një parade në Sheshin e Kuq në maj të vitit 1922, në mesin e tyre Mikhail Lashevich (i dyti nga e majta, duke përshëndetur), Leon Trotsky (në qendër, me mustaqe), Lev Kamenev (me jakë të bardhë, i dyti nga e djathta) dhe Mikhail Tomsky (djathtas). Të katër burrat më vonë, ose do të vriteshin, ose do të kryenin vetëvrasje pasi u përleshën me Josef Stalinin.