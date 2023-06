Mes luftimeve të ashpra Rusia synon marrjen e Donbasit

Ushtria e Ukrainës ka raportuar për luftime të ashpra në lindje të vendit ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plotë të rajoneve pjesërisht të pushtuara të Luhanskut dhe Donjeckut.

"Kundërshtari vazhdon të përqendrojë përpjekjet e tij kryesore në përpjekjet për të pushtuar plotësisht rajonet e Luhanskut dhe Donjeckut", tha të dielën Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Fokusi i forcave ruse në rajonet Luhansk dhe Donjeck vazhdon të rritet derisa ushtria ukrainase po zhvillon një kundërofensivë të madhe që synon rimarrjen e territorit ukrainas të pushtuar nga Moska.

Të shtunën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pranoi se kundërofensiva e shumëpritur kishte filluar.

“Në Ukrainë po zhvillohen veprime kundërsulmuese dhe mbrojtëse, por nuk do të them me detaje se në çfarë faze janë ato”, tha Zelensky.

Gjatë një konference për shtyp në Kiev me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau, Zelensky u pyet në lidhje me pretendimin e presidentit rus, Vladimir Putin, se një kundërofensivë kishte filluar, por se forcat ukrainase nuk kishin bërë asnjë përparim.

Zelensky u tha gazetarëve që t'ia përcjellin Putinit mesazhin se gjeneralët ukrainas "janë të gjithë në një humor të mirë".

Zelenski tha më vonë të shtunën se betejat më të vështira po zhvillohen në frontet lindore dhe jugore.

Përmbytjet u tërhoqën pak në disa pjesë të Ukrainës jugore të shtunën, por në zona të tjera nivelet e ujit u rritën në fillim të ditës ndërsa operacionet e shpëtimit vazhduan.

Në të njëjtën kohë, agjencia e energjisë bërthamore e vendit deklaroi të shtunën se reaktori i fundit në termocentralin më të madh bërthamor në Evropë u kalua në një modalitet "fikje të ftohtë" për arsye sigurie.

Oleksandr Prokudin, kreu i administratës ushtarake rajonale në rajonin Herson, tha në Telegram se 35 vendbanime u përmbytën në bregun e djathtë të Dnjepër dhe se 3,763 shtëpi ishin nën ujë.

Ministria e Punëve të Brendshme të Ukrainës njoftoi se të paktën 27 persona janë zhdukur në zonat e përmbytura të Herson.