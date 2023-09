3 Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un (i dyti djathtas) duke qëndruar përkrah sistemeve për lansimin e raketave balistike me rreze të shkurtër veprimi, në një foto të publikuar më 14 gusht.



Pushtimi n1% shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia ka rezultuar me shkatërrimin ose kapjen e mijëra tankeve dhe automjeteve të blinduara të Moskës. Kremlini ka humbur gjithashtu të paktën qindra artileri raketore dhe sisteme të tjera armësh, si dhe shumë avionë luftarakë dhe helikopterë. Kievi është përballur me humbje të ngjashme marramendëse të pajisjeve, në krahasim me madhësinë e ushtrisë së tij, por deri më tani është mbështetur me miliarda dollarë pajisje ushtarake perëndimore.