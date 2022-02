Osmani: Liria jonë është e papërmbushur

Kuvendi i Kosovës ka mbajtur të enjten, 17 shkurt, një seancë solemne për të shënuar 14-vjetorin e shtetësisë.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se popullit të Kosovës i janë dashur shumë mund dhe sfida për ta arritur lirinë.

“Ishte rezistenca e popullit tonë që trasoi hapat e mëpasshëm të luftës sonë për liri dhe për shtet”, ka thënë Osmani.

Gjatë fjalimit të saj para Kuvendit, ajo ka përmendur edhe ndihmën e aleatëve të Kosovës në këtë rrugëtim.

“Bota demokratike nuk heshti asnjëherë para vuajtjeve të popullit”, ka deklaruar ajo.

Prandaj, ka thënë Osmani, liria e Kosovës u dedikohet edhe vendeve mike, duke thënë se pa to nuk mund të finalizohet rruga evropiane e këtij vendi dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare.

“Kosova sot nuk është as ajo e qershorit të vitit 1999 dhe as ajo e shkurtit të vitit 2008. Megjithatë, liria jonë ende nuk është përmbushur, sepse sot kujtojmë edhe mbi 1,600 të zhdukur me dhunë, zbardhjen e fatit të të cilëve po e mban peng Serbia. Por, një është e sigurt. Nuk do të pushojmë asnjë çast derisa familjet e tyre të gjejnë qetësinë”, ka deklaruar Osmani.

Ajo ka thënë se procesi me Serbinë do të përfundojë me njohjen reciproke:

“Nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që ky proces t’i shkaktojë kokëçarje shtetit tonë, dhe rrjedhimisht nuk do të pranojmë asnjë opsion që synon defunksionalizimin e shtetit tonë”.

Presidentja Osmani ka thënë se autoritetet nuk do ta ndalen derisa ta bëjnë Kosovën shtet “ashtu siç e dëshiruan ata që ranë për të dhe çfarë e meriton secili qytetar i vendit”.

Ajo ka paralajmëruar kundër atyre që i ka konsideruar forca destruktive që kanë bazën në Rusi.

“Tendencat destibilizuese nëpërmjet përdorimit të aleates tradicionale të saj, Serbisë, synojnë të shkaktojnë destabilizim edhe në rajonin e Ballkanit”.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë rezultat i luftës çlirimtare, kauzës së drejtë për vetëvendosje dhe solidarizim i botës demokratike.

Përgjatë fjalimit, Kurti ka thënë se Kosova është republikë demokratike që mundëson lirinë e shprehjes, përfshirë edhe atë të protestës.

“Si kryeministër i vendit, e kuptoj dhe e pranoj që njerëzit do të thonë lloj-lloj gjërash çdo ditë për mua. Unë do të mbroj të drejtën e tyre për ta bërë këtë, sepse lufta jonë për liri nuk ishte luftë vetëm për t’u çliruar nga okupimi, por edhe për të jetuar të lirë”.

Gjatë fjalimit të tij, deputetët e opozitës kanë dalë nga salla e Kuvendit.

Opozita e ka kritikuar vazhdimisht Qeverinë Kurti për menaxhimin e situatave, përfshirë krizën me pandeminë dhe atë energjetike.

Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 Shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar në ueb-faqen e Ministrisë së Punëve të Jashme dhe Diasporës, 117 vende të botës e kanë njohur atë.

Për 14 vjet shtetësi, Kosova është anëtarësuar në disa organizata ndërkombëtare, përfshirë ato financiare dhe sportive.

Në mesin e tyre: Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit.

Kosova nuk është ende anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Organizatës Botërore të Tregtisë e të tjera.