Skandali korruptiv në Rumani ekspozon skemën e shitjes së armëve që synonte ta mashtronte BE-në

Autoritetet në Rumani kanë arrestuar një ish-senator i cili dyshohet se kishte tentuar t'i ofronte ryshfet prej 1 milion eurosh ministrit të Mbrojtjes të shtetit për të lehtësuar një marrëveshje armatimi që mund të financohej në mënyrë mashtruese nga një program i Bashkimit Evropian.
Marrëveshja në fjalë është e ndërlikuar: blerja e predhave të tipit rus në Kazakistan, importimi i tyre në Rumani, ribrendimi i tyre si predha rumune dhe më pas shitja e tyre në Ukrainë përmes një ndërmjetësi në Bullgari.
Ideja ishte të krijohej një skemë për biznes të ardhshëm që mund të përfitonte fonde nga programi i BE-së për Riarmatosjen e Evropës, që u lansua në mars për të mbështetur prodhimin e armëve brenda bllokut 27 anëtarësh.
Shërbimi rumun i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me dy figura kyç të përfshira në këtë rast.
Njëri prej tyre tha se ishte kontaktuar nga ish-senatori Marius Ovidiu Isaila, ndërsa tjetri nga një biznesmen bullgar i quajtur Roman Ivanov Angelov.
Në fillim të tetorit, Angelov dyshohet se udhëhoqi një delegacion që kontaktoi kreun e Romtehnica, kompani tregtare e armëve që përfaqëson Ministrinë e Mbrojtjes të Rumanisë, duke kërkuar që të shfrytëzojë kontaktet e saj në Kazakistan.
Ofertë “e dyshimtë”
“Ata më propozuan një marrëveshje”, tha shefi i Romtehnica, Razvan Mincu, për Radion Evropa e Lirë. “Ne do të merrnim municion nga Kazakistani dhe do t’ua rishisnim atyre”.
Por, Mincu tha se oferta iu duk “e dyshimtë” dhe kishte refuzuar propozimet.
Sipas një raporti të prokurorëve rumunë, Isaila i ishte afruar një ndërmjetësi duke tentuar që ta korruptonte ministrin e Mbrojtjes, Ionut Mosteanu, që të lehtësonte marrëveshjen.
REL-i ka biseduar me ndërmjetësin, politikanin Octavian Berceanu, i cili u bë sinjalizues dhe bëri 17 incizime të fshehta për organet e rendit gjatë takimeve të tij me Isailan.
“Kjo ka të bëjë me një grup që dëshiron të sjellë municione ruse apo të llojit rus në Rumani, të cilët më pas mund të eksportohen në Bullgari e prej aty në Ukrainë. Të gjitha [të blera] me para të Bashkimit Evropian”, tha ai.
“Më ofruan 10 milionë euro për t’u bërë pjesë e këtij grupi. Kjo është metoda, ata u ofrojnë shuma të mëdha politikanëve për t’i rekrutuar ata”.
Deklaratat e Isailas dhe transkriptet e incizimeve të bëra nga Berceanu, të publikuara më 10 nëntor nga faqja rumune Gandul, sugjerojnë se ai po punonte me të tjerët – shpesh u referohej si “ne” dhe nënkuptonte se bëhej fjalë për shuma të mëdha parash dhe ndikim politik.
Në një moment, ai citohet të ketë thënë: “Unë jam personi që e hap derën. Dhe unë e hap derën për ju: NATO, Ambasadë amerikane, Gjermani”.
Në një shkëmbim tjetër, ai citohet t’i ketë thënë Berceanut: “Më thuaj sa të duhet dhe në mbrëmje... brenda 24 orësh, do t’i kesh të gjitha paratë”.
Isaila po ashtu citohet duke përshkruar se si funksiononte skema. “Ne i blejmë [predhat] nga Kazakistani, i çmontojmë vetë, i sjellim të çmontuara këtu... i rimontojmë, i lyejmë, i sistemojmë dhe shteti rumun i shet ato”.
“Miliarderë brenda natës”
Sipas transkriptove, Isaila gjithashtu sugjeroi se një skemë e ngjashme veçse ishte zbatuar në Shqipëri, dhe tha se të përfshirët në të “u bënë miliarderë brenda natës”. Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri dhe autoriteti kundër korrupsionit nuk iu përgjigjen pyetjeve të REL-it.
Ministri rumun i Mbrojtjes, Mosteanu, publikoi në rrjetet sociale se “një person u përpoq të blinte ndikimin tim me një milion euro për të lehtësuar një kontratë me Romtehnica. Refuzova në mënyrë kategorike çdo takim me atë person”.
Ndërkaq, Isaila është dërguar në paraburgim për 30 ditë, vendndodhja e biznesmenit bullgar, Roman Angelov, nuk dihet. Angelov është hisedari i vetëm në një kompani të quajtur Sofia Arm Tech, që vitin e kaluar mori një licencë ndërkombëtare për tregti armësh.
Para kësaj, kompania nuk kishte regjistruar asnjë aktivitet në dokumentet që kishte dorëzuar në regjistrin tregtar të Bullgarisë pas themelimit të saj në vitin 2020. Regjistrat tregojnë se kompania ka tetë punonjës.
As Angelov dhe as kompania nuk iu përgjigjën pyetjeve të Shërbimit bullgar të REL-it.