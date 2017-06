Senatorja australiane, Larissa Walters, gjatë një seance në Senat, ka mbajtur një fjalim lidhur me një mocion, teksa e ushqente me gji foshnjën e saj.Senatorja Walters, në muajin maj kishte bërë bujë në media, pasi u bë gruaja e parë që ka ushqyer me gji foshnjën e saj në Parlamentin Federal të Australisë, pasi në gjë e tillë u lejua një vit më parë. (Video: Reuters)