Serbia zgjat afatin për përzgjedhjen e punëtorëve të rinj shëndetësorë në Kosovë në prag të zgjedhjeve të reja

Disa parti politike serbe në Kosovë, të cilat në zgjedhjet e tetorit fituan ulëse në kuvende komunale në disa komunave me shumicë serbe, e kanë kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë për ta zgjatur deri më 15 janar të vitit të ardhshëm konkursin për përzgjedhjen e punëtorëve të rinj në institucionet e saj që funksionojnë në mjediset serbe në Kosovë.
Fjala është për një konkurs për disa qindra vende të reja pune, të cilin, para të gjithëve dhe në prag të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë, e kishte paralajmëruar vetë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke thënë se “shteti i Serbisë kujdeset për komunitetin serb në Kosovë”.
Tani, zgjatja e afatit për përzgjedhjen e punëtorëve arsyetohet me numrin e madh të kandidatëve të paraqitur.
Ndërkohë, mbështetjen e Beogradit zyrtar e ka vetëm Lista Serbe, e cila në zgjedhjet lokale i fitoi që të gjitha dhjetë komunat me shumicë serbe, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të shkurtit mori nëntë nga dhjetë mandatet e rezervuara për komunitetin serb.
Zgjedhjet e reja të parakohshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 28 dhjetor, pasi Lëvizja Vetëvendosje, partia që mori më së shumti vota në zgjedhjet e shkurtit, por jo mjaftueshëm për të formuar e vetme Qeverinë, nuk arriti të sigurojë mbështetjen e partive të tjera për të formuar institucionet e reja.
Kështu, zgjatja e afatit për përzgjedhjen e punëtorëve në institucionet shëndetësore të Serbisë në Kosovë do të përkojë me fushatën parazgjedhore.
Për këtë arsye, Demokracia Serbe e Aleksandar Arsenijeviqit e ka dënuar këtë vendim, duke u bërë thirrje drejtuesve të institucioneve shëndetësore që të mos sillen “sipas urdhrave partiakë dhe kalkulimeve parazgjedhore, por të punojnë në interes të komunitetit të tyre”.
Kujtojmë se drejtori i Qendrës Spitalore Klinike në Mitrovicën e Veriut është kryetari i Listës Serbe, Zllatan Ellek, por anëtarë të Listës Serbe gjenden në pozita udhëheqëse edhe në institucione të tjera shëndetësore.
Për shembull, drejtoresha e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Graçanicë, Mirjana Dimitrijeviq, ishte kandidate për deputete në zgjedhjet e shkurtit nga Lista Serbe.
Demokracia Serbe në deklaratën e saj ka kujtuar se nuk është hera e parë që qytetarët “mashtrohen për të mbështetur drejtuesit e Listës Serbe”.
“Prej vitesh përsëritet i njëjti skenar - premtime, manipulime, presione - dhe rezultati është vazhdimi i agonisë”, thuhet në komunikatë.
Në prag të zgjedhjeve parlamentare të shkurtit të këtij viti, Serbia kishte po ashtu të hapur një konkurs për institucionet shëndetësore në Kosovë, por ai u anulua pas protestave për “mungesë transparence” dhe “punësime partiake të njerëzve të përshtatshëm”.
I njëjti skenar përsëritet pothuajse në çdo fushatë zgjedhore, kur Lista Serbe premton vende pune, banesa ose përfitime të tjera nga buxheti i Serbisë.
Milija Bishevac, lideri i Lëvizjes Popullore Serbe, ka kritikuar gjithashtu vendimin për zgjatjen e afatit për përzgjedhjen e punëtorëve në institucionet shëndetësore serbe, duke thënë se vendet e punës mbahen si “mjet për shantazhimin e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme”, dhe se në fund punën e marrin të afërmit ose “besnikët” e Listës Serbe.
Ka reaguar edhe Aleanca Kosovare e Goran Marinkoviqit, duke vlerësuar se bëhet fjalë për “keqpërdorim të popullit”.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës më herët ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se “aktivitetet joligjore të institucioneve të Serbisë në Kosovë kanë ndërlikime të qarta politike gjatë fushatës zgjedhore”.
Sipas tij, koha dhe mesazhi që dërgohet lënë dyshime se kemi të bëjmë me një përpjekje “për ndikim të koordinuar mbi votuesit”.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, e ka akuzuar në tetor Serbinë se po ndërhyn në zgjedhjet lokale në Kosovë duke premtuar vende pune dhe përfitime financiare.
Ai ka bërë thirrje që Bashkimi Evropian ta dënojë ndërhyrjen e Beogradit në zgjedhjet në Kosovë dhe të sanksionojë Serbinë për këtë.
Nga Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete ndaj këtyre akuzave, por kanë thënë se të gjithë qytetarët duhet të kenë mundësi ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar lirshëm, pa ndërhyrje dhe manipulime të jashtme.