Policia dhe Xhandarmëria shtypin qytetarët
Studentët dhe qytetarët po shtyhen prapa nga Policia dhe Xhandarmëria dhe po mbahen “në rreth” pranë Pallatit “Serbia”, raporton një gazetar i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Studentët dhe qytetarët nuk po bëjnë rezistencë ndërsa policia po i shtynë ata.
Ata po i pyesin oficerët e policisë "kë po mbroni", dhe po brohorisin "po rrihni njerëz", "po sulmoni njerëz".
Parada në Beograd është një mesazh për fqinjët, vlerëson analisti amerikan
Parada në Beograd është një mesazh për fqinjët, vlerëson analisti amerikan Kurt Bassuener nga Këshilli për Politika të Demokratizimit me seli në Berlin, i cili e sheh këtë paradë si një sinjal të hapur ndaj vendeve fqinje të Serbisë për arsenalit të saj të ri ushtarak.
“Por kjo është gjithashtu – ndoshta edhe para së gjithash – një përpjekje e dukshme për të vendosur kontroll të brendshëm në Serbi, kontroll që gjithnjë e më shumë po i shpëton Vuçiqit nga duart, të paktën në aspektin e opinionit publik”, tha ai për Radion Evropa e Lirë.
Sipas tij, fakti që, siç thotë ai, Vuçiqit “po i ikën kontrolli” në vend, po ndikon edhe në politikën e jashtme të tij, duke e shtyrë drejt një arbitrazhi gjeopolitik.
Në paradë parakalojnë edhe “Kobrat”
Në mesin e njësiteve që po kalojnë në paradën ushtarake në Beograd është edhe njësiti “Kobrat”, raportojnë gazetarë të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë nga vendi i ngjarjes.
Anëtarët të këtij njësiti ishin parë në ambientet e Partisë Progresive Serbe në pushtet në Novi Sad, natën kur demonstruesit shkatërruan ambientet e SNS-së në atë qytet.
Policia vendos kordon midis studentëve dhe vendit të paradës
Policia ka vendosur kordon për të mos i lejuar pjesëmarrësit e tubimit studentor të afrohen në hyrje të paradës ushtarake.
Përveç anëtarëve të policisë së trazirave, ka edhe anëtarë të Xhandarmërisë me pajisje të plota për të shpërndarë demonstratat.
Megjithatë, policia është pozicionuar në disa unaza, kështu që pjesëmarrësit e tubimit studentor po përpiqen të gjejnë një rrugë për në paradë.
Pjesëmarrësit në tubimin studentor me të cilët foli Radio Evropa e Lirë thonë se do të përpiqen të hyjnë individualisht në zonën ku po zhvillohet parada.
Ata janë të indinjuar nga sjellja e policisë së trazirave dhe e Xhandarmërisë, të cilët ua bllokuan kalimin.
Ata theksojnë se “ushtria nuk është e Vuçiqit, por e popullit”, se “askush nuk mund t’i ndalojë ata të kalojnë” dhe pyesin pse njerëzit që vijnë në mënyrë të organizuar dhe që pretendojnë se janë mbështetës të qeverisë, lejohen të hyjnë në paradë si spektatorë.