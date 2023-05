Kosova dyshon se Serbia po riinstalon policinë në veri

Të dhënat e një institucioni të sigurisë në Kosovë tregojnë se Serbia është duke i rihapur zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të saj në veri të Kosovës.



Sipas të dhënave të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në katër komuna të veriut të Kosovës, me shumicë serbe, që nga 11 maji i këtij viti janë vendosur zyrat e MPB-së së Serbisë, të cilat kanë qenë funksionale deri në vitin 2013.



Sipas të njëjtave të dhëna, selia kryesore e MPB-së do të jetë në Zveçan, afër shkollës fillore “Vuk Karaxhiq”.



Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur ta konfirmojë këtë informacion në terren e as nga institucionet serbe.



Serbia kishte strukturat e saj të sigurisë në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq deri në vitin 2013. Pas marrëveshjes së arritur në dialogun e Brukselit, ato u integruan në institucionet e Kosovës, kryesisht në Policinë e Kosovës.



Mirëpo, pothuajse të gjithë pjesëtarët e Policisë së Kosovës nga komuniteti serb dhanë dorëheqje në fund të vitit të kaluar, duke kundërshtuar vendimin e Qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave që qarkullojnë në veri me tabela që i lëshon Serbia.

*Video nga arkivi: Dorëheqja e serbëve nga isntitucionet e Kosovës



Serbia e mbështeti këtë veprim dhe në këmbim u dha të gjithëve kontrata me paga të njëjta siç i kishin marrë nga institucionet e Kosovës.



Në ato kontrata, ndër të tjera, shkruhet se duhet të punojnë për të mirën e komunitetit serb.



“Është bërë mjaft”, ishin fjalët e shefit të atëhershëm të operacioneve në Policinë e Kosovës për rajonin verior, Aleksandar Filipoviq, i cili hoqi i pari uniformën.

Për një akt të tillë, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, e ka dekoruar Filipoviqin me Medaljen e Artë për Guxim – Millosh Obiliq.

Vizita sekrete e Filipoviqit në policinë serbe

Sipas të dhënave të një institucioni të sigurisë të Kosovës në të cilat REL-i pati qasje, Filipoviq ka qenë në një takim të mërkurën, më 10 maj, në ambientet e Agjencisë së Informacionit (BIA) në Beograd.



Pas kësaj, me urdhër të Filipoviqit, një ish-zyrtar tjetër në Policinë e Kosovës, Goran Zhivkoviq, i njoftoi të gjithë ish-komandantët e stacioneve policore në komunat në veri se do të hapen dy zyra të MPB-së së Serbisë në Mitrovicën e Veriut.



Zhivkoviq është i njohur për publikun si komandant i stacionit policor në veri të Mitrovicës, ndërsa në maj të vitit 2022 ai e informoi opinionin se rreth 60 persona ishin në listën e të dyshuarve “për përmbysje të rendit kushtetues të Kosovës”.

Ndryshe, njëra zyrë në Mitrovicën e Veriut do të duhej të funksiononte në objektet e përdorura më parë nga MPB-ja e Serbisë, ndërsa tjetra në objektin e Autoritetit të Përkohshëm Komunal, i cili punon nën sistemin serb.

Ku tjetër pritet të jenë zyrat e MPB-së serbe?

Të dhënat e siguruara nga REL-i tregojnë se të njëjtat zyre do të hapen edhe në Leposaviq dhe Zubin Potok, po ashtu edhe në objektet e përdorura më parë nga MPB-ja e Serbisë.



Gjithashtu, prezenca e MPB-së së Serbisë është planifikuar edhe në Rudarë afër Zveçanit.



Fshati Rudarë gjendet në rrugën kryesore Mitrovicë - Leposaviq dhe njihet për barrikadat që janë vendosur aty që nga viti 2011 me qëllim që të pengojnë autoritetet e Kosovës të vendosin pushtetin në veri.

*Fotogaleri nga protesta e serbëve e mbajtur në dhjetor në fshatin Rudarë, ku serbët vendosin barrikada

REL-i u përpoq të kontaktonte me Filipoviqin dhe Zhivkoviqin për të verifikuar këto pretendime, por pa sukses.



Gjithashtu, REL-i iu drejtua BIA-s dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me kërkesën që të konfirmojnë ose mohojnë këto informacione, por këto institucione nuk janë përgjigjur deri në publikimin e këtij teksti.



As Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe as Qeveria e Kosovës nuk i kanë komentuar këto pretendime.

Filipoviqi i kërkoi Vuçiqit siguri në veri

Ish-zyrtari policor, Filipoviq, i kërkoi presidentit Aleksandar Vuçiq "ndihmë shtesë" nga Serbia në një takim më 13 prill, në Rashkë.



Vuçiq e inkurajoi atë të thotë "hapur atë që kërkon”.



Pastaj Filipoviq tha se serbët në Kosovë kanë nevojë për siguri.



“Ne e dimë që ju i keni dërguar kërkesë KFOR-it për kthimin e forcave tona të sigurisë në Kosovë dhe Metohi dhe e dimë se ata e kanë refuzuar atë kërkesë, sepse ka shumë që dëshirojnë që në Kosovë dhe Metohi të mos ketë serbë. Prandaj, populli ynë, sidomos sot, pret fjalën tuaj. President, na thuaj, na trego rrugën ku do të shkojmë”, tha Filipoviq.



“Mos nxitoni”, iu përgjigj Vuçiq dhe shtoi se “ka gjithmonë kohë për këtë”.



Dhjetorin e kaluar, KFOR-i (misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë) hodhi poshtë kërkesën e Serbisë për të kthyer 1000 pjesëtarë të ushtrisë dhe policisë së saj në Kosovë.

Beogradi zyrtar e bëri këtë kërkesë pas tensioneve dhe barrikadave në veri të Kosovës.



Një kërkesë e tillë u kundërshtua kategorikisht nga SHBA-ja, siç i tha Radios Evropa e Lirë në një intervistë dhjetorin e kaluar i dërguari special amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.



Ai tha, gjithashtu, se Kosova “ka garanci shumë të forta sigurie nga SHBA-ja”.



Pas kërkesës së Filipoviqit, në të njëjtin takim në Rashkë, të tjerë i kërkuan Vuçiqit t'i “mbronte”, të cilëve ai iu përgjigj: “E di që i vetmi lajm që do t'ju gëzonte është hyrja e ushtrisë serbe në Kosovë dhe Metohi dhe unë e di që në thelb gjithçka tjetër është me shumë më pak interes”.



“Vetëm atëherë do të ndiheshit të sigurt”, tha Vuçiq, por megjithatë ai u “kërkoi” të gjithëve durim dhe paqe.

Kush është Aleksandar Filipoviq?

Kjo nuk është hera e parë që autoritetet e sigurisë së Kosovës e kanë lidhur Aleksandar Filipoviqin me shërbimet serbe të sigurisë.



Ai është integruar në Policinë e Kosovës nga MPB-ja e Serbisë në bazë të Marrëveshjes së Brukselit.

Në dhjetor të vitit të kaluar, REL-i mori informacione se Filipoviq u bë komandant i stacionit policor në Leposaviq në vitin 2016 me kërkesë të Milan Radoiçiqit.



Radoiçiq është nënkryetar i Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Ndaj tij është lëshuar një fletarrest në Kosovë dhe SHBA-ja e ka futur në listën e zezë për shkak të përfshirjes së tij në krimin e organizuar ndërkombëtar.



Gjithashtu, REL-i pati qasje në të dhënat që tregojnë se Filipoviqi kishte lidhje të ngushta me Milan Mihajloviqin, i cili u arrestua në tetor të vitit 2022 me dyshimin se ishte i përfshirë në vrasjen e politikanit serb, Oliver Ivanoviq.



Ai mbajti kontakte të ngushta me përfaqësuesit rusë në Kosovë, si Aleksandar Rozhdestvenski nga Zyra Ndërlidhëse Ruse në Kosovë.



Sipas të dhënave të institucionit të sigurisë së Kosovës, Filipoviq njihet edhe si “njeriu i Vulinit”.



Aleksandar Vulin aktualisht është drejtor i BIA-s.