SHBA, BE dhe zyrtarë ukrainas takohen sot në Britani, para takimit Trump–Putin

Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, dhe nënpresidenti amerikan, JD Vance, do t’i mirëpresin të shtunën në një takim këshilltarët e sigurisë kombëtare nga Evropa dhe SHBA-ja për të biseduar për luftën e Rusisë në Ukrainë, tha zyra e kryeministrit Keir Starmer.
Kryeministri britanik Starmer bisedoi në telefon me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, para takimit të sigurisë, sipas njoftimit.
Takimi do të jetë “një forum i rëndësishëm për të biseduar për përparimin drejt sigurimit të një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme”, thuhet në njoftim.
“Të dy liderët përshëndetën dëshirën e presidentit Trump për t’i dhënë fund kësaj lufte barbare dhe pajtuan se duhet të vazhdojmë të ushtrojmë trysni ndaj Putinit, që të përfundojë luftën e tij të paligjshme”, thuhet në komunikatë.
“Kryeministri e mbylli bisedën duke përsëritur mbështetjen e tij të palëkundur për Ukrainën dhe popullin e saj”.
Ky takim do të mbahet një ditë pasi u konfirmua zyrtarisht takimi mes presidentit amerikan, Donald Trump, dhe atij rus, Vladimir Putin, të premten e ardhshme në Alaskë.
Synimi i takimit të Trumpit me Putinin është për t’i dhënë fund luftës gati katërvjeçare të Rusisë në Ukrainë.
Ende nuk ka pasur ndonjë përmendje të pjesëmarrjes së Ukrainës në samitin e 15 gushtit, pavarësisht insistimit të Kievit dhe vendeve evropiane se vendi i shkatërruar nga lufta duhet të jetë pjesë e negociatave.
Megjithatë, këshilltari i sigurisë kombëtare të Ukrainës do të marrë pjesë në takimin e së shtunës, së bashku me homologët e tij evropianë dhe amerikanë, tha zyra e Starmerit.
Vance ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar për pushime dhe e nisi vizitën të premten me një takim me Lammyn në rezidencën qeveritare britanike në juglindje të Londrës.