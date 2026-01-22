SHBA i jep Kosovës skaner për kontrolle kufitare në vlerë prej 3 milionë dollarësh

Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar Kosovës një skaner mobil, të llojit Rapiscan, që është vendosur në pikëkalimin kufitar në Merdarë – që lidh Kosovën me Serbinë.
Kjo teknologji e prodhuar në Shtetet e Bashkuara, në vlerë prej 3 milionë dollarësh, sipas Ambasadës amerikane në Prishtinë, do të ndihmojë autoritetet e Kosovës që të luftojnë kontrabandën e mallrave.
SHBA-ja tha se përveç luftimit të kontrabandës së mallrave, skaneri i ri do të ulë kohën e pritjes, duke lehtësuar qarkullimin ndërkufitar.
Ky donacion është pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë mes SHBA-së, Gjermanisë dhe Kosovës, “që sjell përfitime konkrete për Kosovën, përfshirë aftësinë e saj për të përfaqësuar veten në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, një arritje që e festuam së bashku mbi një vit më parë”, tha e ngarkuara me punë në Ambasadën amerikane, Anu Prattipati.
“Është një shembull tjetër i partneritetit të fortë mes SHBA-së dhe institucioneve të Kosovës, përfshirë Doganat dhe Policinë kufitare”, tha Prattipati.
Sipas saj, këto dy institucione janë kyç për sigurinë e kufijve të Kosovës dhe luftimit të kontrabandës.
Në ceremoninë inauguruese të këtij skaneri, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, tha se ky skaner do të rrisë aftësinë e Kosovës për të parandaluar, zbuluar dhe menaxhuar në mënyrë efektive kërcënimet ndërkufitare.
“Siguria e kufirit përbën një shtyllë themelore të sigurisë kombëtare dhe funksionimit të plotë të shtetit ligjor. Në një kontekst të ndryshimeve të mëdha globale dhe të rritjes së rreziqeve të sigurisë, ndërtimi dhe fuqizimi i kapaciteteve të reja kufitare janë të domosdoshme për garantimin e stabilitetit dhe forcimin e aftësisë së institucioneve tona për t’u përballur me sfidat bashkëkohore”, tha Sveçla.
Sipas tij, investimet në teknologjinë moderne, infrastrukturë dhe burime njerëzore janë elementë kyç për menaxhimin kufitar.
“Në këtë drejtim, jam shumë i lumtur që në pikën kufitare në Merdarë po inaugurojmë skanerin Rapiscan, i cili vjen si donacion nga SHBA-ja. Ky donacion përfaqëson jo vetëm një avancim të rëndësishëm teknologjik, por edhe një dëshmi konkrete të partneritetit të fuqishëm dhe të qëndrueshëm mes Kosovës dhe SHBA-së”, theksoi ai.
Ndërkaq, drejtori i Doganave të Kosovës, Agon Llugaliu, tha se vendi do t’i sigurojë edhe dy skanerë të tjerë përmes fondeve të Bankës Botërore.
Skaneri i ri që u vendos në Merdarë është pjesë e një angazhimi të përbashkët të Gjermanisë dhe SHBA-së, me Kosovën, për sigurinë kufitare.
Më 2023, duke e akuzuar Serbinë se po shkelte Marrëveshjen për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA), Kosova kishte ndaluar importin e mallrave nga fqinji verior.
Një vit më vonë, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, kishte deklaruar se këto dy shtete, së bashku me Bashkimin Evropian i kishin premtuar Kosovës sigurimin e skanerëve.
Po atë vit u hoq masa e ndalesës për mallra serbe, dhe Kurti tha se kur do të vinin skanerët, puna e kontrolleve kufitare do të lehtësohej.
Atëbotë, autoritetet në Kosovë deklaruan se në pikat kufitare do të vendoseshin skanerë të teknologjisë tredimensionale (3D).