SHBA-ja dhe Franca do të zhvillojnë bisedime për zgjidhjen e ndasive

Shtetet e Bashkuara dhe Franca do të zhvillojnë bisedime më 5 tetor në përpjekje për të ulur tensionet diplomatike.

Marrëdhëniet diplomatike midis dyja vendeve u përkeqësuan muajin e kaluar pasi Australia anuloi një marrëveshje të mëparshme për blerjen e nëndetëseve franceze në shumë prej miliarda dollarësh.

Anulimi u bë pasi Australia nënshkroi marrëveshje në fushën e mbrojtjes me SHBA-në dhe Britaninë e Madhe, sipas së cilës ky vend do furnizohej me nëndetëse përmes teknologjisë amerikane dhe britanike.

Ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian do të zhvillojë bisedime me Sekretarin e Shtetit, Antony Blinken në Paris.

"Të dy ministrat do të zhvillojnë bisedime me qëllim të identifikimit të hapave që do të nevojiten për të rivendosur besimin midis dy vendeve tona", tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Franceze, Anne- Tha Claire Legendre, në një deklaratë.

"Siç kishte thënë ministri (Jean-Yves Le Drian) në Nju Jork, dalja nga kjo krizë do të marrë kohë dhe do të ketë nevojë për veprime të fuqishme", shtoi ajo.

Presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti i Francës, Emmanuel Macron gjithashtu kanë biseduar për raportet mes dy vendeve dhe kanë premtuar se do të vazhdojnë "konsultimet".

Blinken viziton Parisin nga e hëna deri të mërkurën dhe do të kryesojë një takim të ministrave nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD).

Në delegacion me Sekretarin Blinken janë edhe i dërguari amerikan për çështjen e klimës, John Kerry, Përfaqësuesja e Tregtisë e SHBA-së, Katherine Tai dhe zyrtarë të tjerë amerikanë.