SHBA-ja sanksionin gjyqtarë e prokurorë të tjerë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale

Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, vendosi të mërkurën sanksione ndaj dy gjyqtarëve dhe dy prokurorëve të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP).
Uashingtoni e ka shtuar trysninë ndaj këtij tribunali për krime të luftës, për shkak të përpjekjeve të tij për t’i ndjekur penalisht liderët izraelitë dhe në lidhje me një vendim të mëparshëm për të hetuar zyrtarë amerikanë.
Në një komunikatë, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, e quajti GJNP-në "kërcënim për sigurinë kombëtare që ka shërbyer si një instrument i luftës ligjore kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit".
Departamenti i Shtetit njoftoi se dy gjyqtarët dhe dy prokurorët e sanksionuar të mërkurën kanë qenë vendimtarë në përpjekjet për të ndjekur penalisht amerikanë dhe izraelitë.
Si rezultat i sanksioneve, çdo pasuri që ata mund të kenë në juridiksionet amerikane do të ngrihet.
Sanksionet janë vetëm hapi më i fundit në një seri veprimesh që administrata Trump ka ndërmarrë kundër gjykatës me seli në Hagë, tribunali i parë ndërkombëtar për krime lufte në botë.
SHBA-ja tashmë ka vendosur sanksione ndaj ish-kryeprokurorit të GJNP-së, Karim Khan, i cili u tërhoq në maj në pritje të një hetimi mbi dyshimet sjellje të pahijshme seksuale, si dhe ndaj katër gjyqtarëve të tjerë të tribunalit.
Rubio tha se gjyqtarët e sanksionuar janë Kimberly Proust nga Kanadaja dhe Nicolas Guillou nga Franca, si dhe prokurorëve Nazhat Shameem Khan nga Fixhi dhe Mame Mandiaye Niang nga Senegali.
“Këta individë janë persona të huaj që janë angazhuar drejtpërdrejt në përpjekjet e Gjykatës Ndërkombëtare Penale për të hetuar, arrestuar, ndaluar ose ndjekur penalisht shtetas të Shteteve të Bashkuara ose të Izraelit, pa pëlqimin e asnjërës prej këtyre kombeve,” tha Rubio.
Ai shtoi se administrata do të vazhdojë “të ndërmarrë çdo veprim që e konsiderojmë të nevojshëm për të mbrojtur trupat tanë, sovranitetin tonë dhe aleatët tanë nga veprimet e paligjshme dhe të pabaza të GJNP-së”.
Në një deklaratë të veçantë, Departamenti i Shtetit tha se Prost u sanksionua për vendimin e tij për të autorizuar një hetim të GJNP-së mbi personelin amerikan në Afganistan, i cili më vonë u hoq.
Guillou u sanksionua për vendimin që autorizoi lëshimin e fletarrestimeve të GJNP-së ndaj kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe ish-ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant, lidhur me luftën e Izraelit në Gazë.
Khan dhe Niang u ndëshkuan për vazhdimin e hetimit të Karim Khanit mbi veprimet e Izraelit në Gazë, duke përfshirë edhe mbështetjen e fletarrestimeve të GJNP-së ndaj Netanyahut dhe Gallant, sipas komunikatës.
Vendimi i së mërkurës vijon një histori të masave të administratës Trump kundër GJNP-së, pjesë e së cilës SHBA-ja nuk është, qysh nga mandati i tij i parë.
Gjatë mandatit të parë të Trumpit, SHBA vendosi sanksione ndaj GJNP-së, por ato u hoqën nga administrata e presidentit Joe Biden në fillim të vitit 2021.