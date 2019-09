SHBA-ja “nxori një spiun nga Rusia” në vitin 2017

Mediat amerikane raportojnë se Agjencia Qendrore e Inteligjencës (CIA), në vitin 2017, ka nxjerrë nga Rusia një rus, i cili ka ofruar sekrete për presidentin Vladimir Putin, informacione për përfshirjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SHBA më 2016, e të tjera.

New York Times dhe CNN raportojnë se personi është konsideruar si pasuri e vlefshme për inteligjencën amerikane. Sipas tyre, edhe pse nuk ka qenë në qarkun e brendshëm të Putinit, ai ka pasur qasje në planifikimin e sigurisë ruse dhe informacione të tjera të klasifikuara.

Zyrtarë rusë i thanë gazetës Kommersant se këto raporte janë false. Një zëdhënëse e CIA-s i tha CNN-it se raporti është "spekulim i gabuar", ndërsa zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Stephanie Grisham, e cilësoi po ashtu si jo të saktë.

"Raportimi i CNN-it nuk është vetëm i pasaktë, ai ka potencial të rrezikojë jetë njerëzish", tha Grisham.

New York Times raporton se personi ka siguruar informacione për Shtetet e Bashkuara me dekada të tëra, përfshirë njohuri që i kanë ndihmuar agjencitë e inteligjencës amerikane të konstatojnë se Putin ka qenë drejtpërdrejt i përfshirë në përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SHBA, në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president.

Në fund të vitit 2016 dhe më 2017, sipas gazetës New York Times, CIA ka kërkuar që ta nxjerrë personin nga Moska, por ai nuk ka pranuar, duke përmendur arsyet familjare. Në gjysmën e parë të vitit 2017, megjithatë, rusi është pajtuar.

CNN gjithashtu raporton se vendimi për të nxjerrë personin nga Rusia është nxitur nga shqetësimet e inteligjencës amerikane se Trump mund të ketë bartur informacione të klasifikuara te zyrtarët rusë.

Edhe pse një gjë e tillë u mohua fuqishëm nga zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, disa ish-zyrtarë të inteligjencës thanë se takimet me dyer të mbyllura të Trumpit me Putinin dhe zyrtarë të tjerë rusë, së bashku me postimet në Twitter për çështje delikate të inteligjencës, kanë rritur shqetësimet.

“Kemi një president, i cili, ndryshe nga çdo president tjetër në historinë moderne, është i gatshëm të përdorë inteligjencën e ndjeshme, të klasifikuar, ashtu siç i përshtatet atij”, tha Steven Hall, ish-zyrtar i CIA-s, i cili ka udhëhequr operacionet e agjencisë në Rusi.

“Ai e bën këtë përpara kundërshtarëve tanë. E bën në Twitter. Ne jemi në ujëra të paeksploruar”, tha ai.

Komuniteti i inteligjencës amerikane e konsideron Rusinë si një nga dy kërcënimet më të mëdha për sigurinë kombëtare të SHBA-së, së bashku me Kinën.

Megjithatë, New York Times raporton se vendimi për ta nxjerrë personin nga Rusia është bazuar në një numër në rritje të raporteve të mediave amerikane në atë kohë, që i referoheshin mundësisë së një informatori amerikan në Moskë.

Në mediat sociale ka spekulime të shumta për identitetin e këtij personi.

Gazeta ruse Kommersant e emëroi si spiun një person për të cilin tha se ka punuar në administratën presidenciale ruse, përpara se të zhvendosej në Virxhinia të SHBA-së. Megjithatë, zyra e presidentit rus lëshoi një deklaratë duke mohuar se ai ka qenë një nga punonjësit e saj.

Vendndodhja e burimit të informacioneve zakonisht është sekrete.

Vitin e kaluar, operativët rusë kanë udhëtuar drejt Anglisë dhe kanë përdorur agjentin nervor në një përpjekje për të vrarë ish-zyrtarin e inteligjencës ushtarake ruse, Sergei Skripal, i cili ka spiunuar për britanikët.

Në vitin 2006, operativët rusë, sipas hetuesve britanikë, kanë vrarë ish-oficerin e inteligjencës, Alexander Litvinenko, duke e helmuar në qendër të Londrës.

Përgatiti: Valona Tela