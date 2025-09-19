SHBA-ja e përdor veton përsëri kundër rezolutës së OKB-së për armëpushim në Gazë

Shtetet e Bashkuara e përdorën veton përsëri kundër një draft-rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila do të kishte kërkuar armëpushim të menjëhershëm, të pakushtëzuar dhe të përhershëm në Rripin e Gazës, si dhe do t’i kërkonte Izraelit t’i hiqte të gjitha kufizimet për dërgimin e ndihmave në enklavën palestineze.
Teksti, i hartuar nga 10 anëtarët e zgjedhur të këshillit me 15 vende, do të kishte kërkuar gjithashtu lirimin e menjëhershëm, me dinjitet dhe pa kushte të të gjitha pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe grupe të tjera në Gazë.
Zëvendësja e të dërguarit të posaçëm amerikan për Lindjen e Mesme, Morgan Ortagus, tha se teksti nuk ishte i mjaftueshëm në dënimin e Hamasit dhe nuk e njihte të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje.
Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe Bashkimi Evropian.
Draft-rezoluta i mori 14 vota për gjatë votimit të enjten vonë.
Kjo ishte hera e gjashtë që SHBA-ja e përdor veton në Këshillin e Sigurimit lidhur me luftën pothuajse dyvjeçare mes Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit.
“Zia e bukës është e konfirmuar në Gazë – jo e parashikuar, jo e shpallur, por e konfirmuar”, tha ambasadorja e Danimarkës në OKB, Christina Markus Lassen, para votimit.
“Ndërkohë, Izraeli ka zgjeruar operacionin e tij ushtarak në Qytetin e Gazës, duke thelluar edhe më shumë vuajtjet e civilëve. Për pasojë, e kemi këtë gjendje katastrofike, këtë dështim njerëzor dhe humanitar, që na detyroi të veprojmë sot”, shtoi ajo.
Qyteti i Gazës dhe zonat përreth po vuajnë zyrtarisht nga uria, e cila me gjasë do të përhapet, sipas një vëzhguesi botëror të urisë.
SHBA-ja e mbron Izraelin
Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e mbrojnë aleatin e tyre, Izraelin, në Kombet e Bashkuara.
Por, në një veprim të rrallë javën e kaluar, ato mbështetën një deklaratë të Këshillit të Sigurimit që dënonte sulmet e fundit në Katar, megjithëse teksti nuk përmendi se Izraeli ishte përgjegjës.
Ky veprim pasqyroi pakënaqësinë e presidentit amerikan, Donald Trump, me sulmin e urdhëruar nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu. Megjithatë, vetoja e së enjtes tregoi se vetëm një javë më vonë, Uashingtoni po i ofron sërish mbrojtje të fortë diplomatike Izraelit.
“Hamas është përgjegjës për nisjen dhe vazhdimin e kësaj lufte. Izraeli ka pranuar kushtet e propozuara që do ta përfundonin luftën, por Hamasi vazhdon t’i refuzojë ato. Kjo luftë mund të përfundojë sot nëse Hamasi i liron pengjet dhe heq dorë nga armët”, tha diplomatja amerikane Morgan Ortagus para votimit.
Izraeli nuk ishte i kënaqur me deklaratën e Këshillit të Sigurimit për sulmet në Katar, tha ambasadori i Izraelit në OKB, Danny Danon, për gazetarët të enjten, duke shtuar: “Por, mendoj se, në përgjithësi, niveli i bashkëpunimit me SHBA-në është aq i lartë, saqë jemi në rregull me këtë”.
Danon tha se, pas fjalimit që do ta mbajë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së javën e ardhshme, Netanyahu do të udhëtojë në Uashington për t’u takuar me Trumpin më 29 shtator.
Netanyahu tha më herët këtë muaj se ishte ftuar nga Trumpi për ta vizituar Shtëpinë e Bardhë.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së pritet gjithashtu të mbajë një takim të nivelit të lartë për Gazën të martën, pasi liderët botërorë do të jenë në Nju Jork.