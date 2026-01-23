SHBA-ja sërish ia zgjat NIS-it licencën për operim

Zyra amerikane për Kontrollin e Pasurive të Huaja në kuadër të Departamentit të Thesarit (OFAC) ka zgjatur licencën e punës për Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS) deri më 20 shkurt, konfirmoi më 23 janar, kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Bërnabiq.
“Kjo do të thotë se NIS dhe rafineria do të vazhdojnë të punojnë. Kjo blen kohë shtesë për qytetarët tanë, vendin dhe ekonominë”, tha Bërnabiq gjatë një konference për media në Kuvendin serb.
Siç raportoi Radio Televizioni i Serbisë (RTS), OFAC-u përmes një letre ka theksuar se kusht për zgjatjen e licencës është që transaksionet të mos përfshijnë subjekte amerikane apo sistemin financiar të SHBA-së, si dhe të mos përfshijnë, të mos jenë në emër ose për përfitim, drejtpërdrejt apo tërthorazi, të ndonjë subjekti tjetër të sanksionuar, përveç NIS-it.
Kusht është gjithashtu që transaksionet të mos përfshijnë ndonjë aktivitet tjetër që i nënshtrohet sanksioneve sipas rregullores për sanksione për shkak të aktiviteteve të dëmshme të politikës së jashtme të Rusisë.
NIS-i aktualisht është nën sanksione amerikane për shkak se shumica e pronësisë së saj është në duart e kompanive ruse, ndërsa për heqjen e sanksioneve administrata amerikane kërkon daljen e Rusisë nga pronësia.
Grupi hungarez MOL konfirmoi më 19 janar se ka nënshkruar një marrëveshje kornizë, me pikat kryesore, me kompaninë ruse, Gazprom Neft për blerjen e 56.15 për qind të aksioneve në NIS.
Ministrja e Minierave dhe Energjisë e Serbisë, Dubravka Gjedoviq Handanoviq, deklaroi më 20 janar se NIS i ka paraqitur kërkesë administratës amerikane për zgjatjen e licencës së punës, ndërkohë që po zhvillohen negociatat për këtë çështje.
Për përfundimin e këtij transaksioni është i nevojshëm pëlqimi i OFAC-ut.
Licenca e mëparshme për vazhdimin e punës, të cilën NIS e kishte marrë tre javë më parë, skadon në mesnatë.